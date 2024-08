Julia Otero: su exclusivo y lujoso ático en Barcelona que muchos desconocen

Hace muchos años, Julia Otero comenzó su trayectoria en los medios de comunicación, convirtiéndose en una de las presentadoras más destacadas del país. Su carrera abarca tanto la radio como la televisión, y hoy en día es considerada una figura emblemática del periodismo.

El reconocimiento que ha obtenido a lo largo de su carrera le ha permitido disfrutar de ciertas comodidades. Así lo hemos podido ver en alguna ocasión a través de sus redes sociales. Aunque lo cierto es que Julia Otero es conocida por mantener su vida personal en un perfil bajo.

El espectacular ático de Julia Otero en Barcelona

Durante años, la periodista gallega residente en Cataluña logró mantener en secreto la identidad de su esposo, así como otros aspectos de su vida privada. Aunque ha compartido algunos detalles a través de las redes sociales en años recientes, nunca había revelado mucho más.

Lo mismo pasa con su hogar, ya que siempre ha intentado no publicar imágenes de su casa. Sin embargo, en alguna ocasión, ha optado por mostrar el interior de su vivienda a través de varias fotografías publicadas en Instagram.

Julia Otero vive en un lujoso ático de 280 m² ubicado en un edificio construido en 1971 en Barcelona. Específicamente en el barrio de Les Tres Torres, dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Esta área es conocida por ser una de las más acomodadas de la ciudad.

Vivir en Les Tres Torres no solo proporciona un entorno privilegiado. Si no que también significa tener de vecinos a algunas de las personalidades más influyentes de la sociedad catalana. No cabe duda que tener como vecina Julia Otero no es moco de pavo.

La familia de Otero reside en un elegante ático, un lujo obtenido con esfuerzo tras años de exitosos programas. La vivienda destaca por su sofisticación, la misma distinción que refleja su propietaria.

Julia Otero perdió a su madre recientemente

El pasado 24 de julio, Julia Otero anunció el fallecimiento de su madre. Lo hizo a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. La imagen se llenó de comentarios rápidamente, y es que no cabe duda que la periodista estaba muy unida a su madre.

"La madre es la última frontera, la mía se despidió de la vida en paz, con amor y cogida de las manos que tanto amaba. Hoy el vacío es tan profundo que duele mucho. Por lejos que marches trastearás en cada rincón de mi memoria, siempre estarás en mí", compartió.