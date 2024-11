Juan Roig recibe un mensaje sorpresa de Paloma Cuevas tras la última hora

Juan Roig, presidente de Mercadona, recibía un mensaje sorpresa de Paloma Cuevas tras anunciar una última hora: ayudará a sus trabajadores afectados por la DANA. El empresario valenciano se ha volcado con las víctimas y quiere poner todos los medios “para que no tengan que reconstruir sus vidas de cero”.

Este acto de solidaridad ha llegado a oídos de Paloma, quien no dudaba en felicitar la iniciativa y expresar lo que muchos piensan sobre Roig. “Juan Roig, un ejemplo de grandeza humana”, escribía la ex de Ponce quien también tiene un gran espíritu solidario.

Paloma Cuevas manda un inesperado mensaje a Juan Roig

Juan Roig ha sido uno de los empresarios valencianos que más se está volcando con los damnificados por la DANA. Desde el primer momento ha dispuesto de los medios suficientes para ayudar a aliviar el gran dolor que todavía sufren los valencianos. Ahora, una última hora pone de relieve de nuevo el espíritu solidario de Roig: ayudará a sus trabajadores afectados por la riada.

Concretamente, Juan ha anunciado un paquete de ayudas de 40 millones de euros para “que no tengan que empezar a reconstruir sus vidas desde cero”. Esta noticia ha llegado a oídos de Paloma Cuevas que no dudaba en mandarle un inesperado mensaje. “Juan Roig, un ejemplo de grandeza humana”, ha escrito la exmujer de Enrique Ponce.

Paloma ha querido agradecerle al empresario valenciano este grandísimo gesto de solidaridad. No en vano, debido a su matrimonio con Ponce, Cuevas ha estado íntimamente ligada a la Comunidad Valenciana. Es por ello que, ver que uno de los mayores empresarios se vuelca con los afectados han provocado una gran emoción en ella.

También Paloma ha demostrado tener un gran corazón y empatía por quienes lo han perdido todo por la riada. Con su mensaje, la empresaria ha querido visibilizar la iniciativa de Juan Roig aplaudiendo su gesto solidario.

Juan Roig anuncia ayudas para sus trabajadores

El comunicado llegaba a primera hora desde el gabinete de Juan Roig. En él se anunciaba la iniciativa Alcem-se (levantémonos), para ayudar a todos los trabajadores de Mercadona afectados por la DANA.

Roig desembolsará un total de 40 millones de euros que se distribuirán entre las diferentes necesidades de los damnificados. A esta millonaria cifra hay que sumarle la rapidez con la que Juan comenzará a aliviar las preocupaciones de todos ellos. Será a partir del 21 de noviembre cuando las primeras ayudas estarán disponibles.

Con esta información, no es de extrañar que Paloma considere a Roig un “ejemplo de grandeza humana”. No solo se volcó con las víctimas desde el primer momento, sino que continúa haciéndolo más de dos semanas después. El valenciano no pretende olvidarse de la tragedia y hará todo lo posible para que el último céntimo llegue a su destino.

Por su parte, la ex de Enrique Ponce también ha mostrado una gran solidaridad con el pueblo valenciano. Compartió su dolor a través de las redes sociales y no ha dudado en compartir las diferentes vías de ayuda. Aunque ha estado muy pendiente del último revés de salud de Luis Miguel, Cuevas no ha descuidado su ayuda a los afectados.

Paloma sintió de una manera especial la tragedia, sobre todo en Chiva, ciudad natal de su exmarido. De hecho, en 2010, Cuevas asistió a la inauguración de una estatua en honor a Ponce que preside la calle que lleva su nombre. Una calle que, a día de hoy, continúa llena de fango y con la mayoría de sus casas arrasadas por la riada.

Por ello, Paloma ha querido trasladar la enorme gratitud que siente hacia el gesto de Juan Roig y lo que está haciendo por los afectados.