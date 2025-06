Jorge Javier Vázquez hunde a Montoya soltando lo más grande sobre 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado que Supervivientes se encuentra ya en su recta final para sincerarse sobre Montoya. El presentador, que hace unos meses reconoció que quería tener un novio como el andaluz, ha valorado ahora de nuevo al concursante. Si bien explicó que le sigue haciendo mucha gracia, también admitió que entiende a "aquellos que están un poco saturados de él".

Aun así, el de Badalona se queda con lo que el superviviente ha ofrecido. Vázquez, lejos de quedarse ahí, va más allá y anima a la audiencia a acompañar a Montoya “en el proceso de asimilación de todo lo vivido” este año.

Vázquez negó que Montoya cuando este llegó a Supervivientes "se fuese a quemar como personaje, pues había llegado a la televisión para quedarse". Una afirmación, que a la vista de sus palabras, parece que todavía mantiene. Para el comunicador, el andaluz es "un pasaporte a la felicidad, un peldaño hacia el arcoíris, un cotillón perpetuo".

Jorge Javier Vázquez se muestra comprensivo con quienes están cansados de Montoya

Televisivamente hablando a Jorge Javier Montoya le ganó desde el primer momento. "Tiene ese algo que atrapa", afirmó después de que se diera a conocer en La Isla de las Tentaciones. Ahora, varios meses después, el presentador comprende a quienes están ya cansados del personaje.

No es su caso, pues Jorge Javier sigue mostrando su predilección por el ex de Anita Williams. Pese a todo lo anterior, y contra lo que muchos pudieran pensar, el que fuera presentador de Sálvame dejaba claro no tener un favorito de cara a la final de Supervivientes.

Según él, todavía queda "mucho partido". El catalán sostiene que a día de hoy nombres como Damián Quintero y Pelayo Díaz podrían alzarse con el premio.

Para ellos también ha tenido palabras de apoyo. En el caso de Damián Vázquez reconoce que le ha sorprendido "para bien". Según él, en vez de esconderse, el karateka ha decidido arriesgar y participar en la dinámica del reality: "Se lo agradezco".

Jorge Javier Vázquez ya explicó lo que siente por Montoya al comienzo de Supervivientes

En cuanto al diseñador asturiano, al que Jorge Javier ha calificado de "inteligente", destacaba que se ha entregado en las pruebas. Además, ponía en valor el hecho de que haya sido capaz de superar los inconvenientes de la convivencia desde el comienzo de Supervivientes.

Sea quien sea el ganador, el también presentador de Hay una cosa que te quiero decir es un ferviente defensor de la pequeña pantalla. En contra de quienes consideran que está muerta, el catalán se muestra tajante: "Está más viva que nunca. Bendita televisión que nos ha puesto a Montoya en nuestras vidas", sentenciaba.

Habrá que esperar unas semanas más para ver si Montoya se alza con el premio. Poco después se verá también si hay hueco para él en televisión o si, por el contrario, se desvanece el personaje.