Jessica Bueno, expareja de Kiko Rivera, rompe su silencio: 'No me sentía cómoda'

Después de varios días de silencio en redes, Jessica Bueno, conocida por su pasado como pareja de Kiko Rivera, ha regresado a Instagram. Tras una pausa estratégica, la conocida modelo ha decidido romper su silencio y aclarar a sus seguidores las razones que la llevaron a mantenerse alejada del foco mediático. Jessica Bueno, expareja de Kiko Rivera, rompe su silencio y manda apoyo a las víctimas de la DANA confesando que: "no me sentía cómoda grabándome".

La situación no ha sido fácil para Jessica Bueno, quien ha estado lidiando con el peso de una batalla legal contra Jota Peleteiro, su expareja, tras su separación. Además, la reciente tragedia ocasionada por la DANA en la Comunidad Valenciana influyó en su decisión de tomar distancia, priorizando la sensibilidad hacia aquellos que han sufrido los estragos del temporal.

Jessica reapareció en redes con un video que contiene un mensaje profundo. Vestida con un atuendo sencillo y elegante, saludó a sus seguidores y explicó las razones de su ausencia. “Hola de nuevo, estos días no he aparecido por aquí porque he considerado que la prioridad era la situación en Valencia”, comenzó diciendo.

Jessica Bueno, expareja de Kiko Rivera, rompe su silencio

En sus palabras, hizo énfasis en su incomodidad al mostrarse públicamente en un momento de crisis tan grave. “No me sentía cómoda grabándome porque lo sentía una frivolidad y un gesto superficial”, confesó la modelo.

Jessica también aclaró que, aunque no haya mostrado su ayuda en redes, ha estado involucrada en la causa. “Por otro lado, creo que no haría falta decir que mucha gente ayuda aunque no lo veáis grabado”, señaló con firmeza. Con estas palabras, Jessica parece haber querido marcar un límite entre la vida pública y el compromiso genuino hacia los afectados por la DANA.

La modelo continuó abriendo su corazón y expresando cómo el temporal le hizo reflexionar sobre la función de las redes sociales en momentos difíciles. “No he sentido la necesidad ni me ha apetecido sacar el móvil en ciertos momentos de mis últimos días. Solo lo he usado para dar voz a noticias de ayuda para los damnificados o voluntarios”, prosiguió.

Jessica Bueno explicó que sus publicaciones recientes han estado dirigidas únicamente a difundir información útil para las víctimas. “Imágenes de lo que estaba ocurriendo en Valencia que me emocionaban e intentar influir de una forma positiva. Y no sembrando el odio, el miedo o el caos que ya de por sí había”, explicó con sinceridad.

Jessica Bueno se siente orgullosa por lo mucho que han ayudado los ciudadanos de a pie

No quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos aquellos que se han volcado en la ayuda a las víctimas de la DANA. “Me siento orgullosa de lo mucho que nos hemos volcado todos los ciudadanos con la situación y ojalá pronto puedan ver la luz”, comentó. Con estas palabras, Jessica hizo una invitación a continuar apoyando a quienes aún se encuentran en proceso de recuperación.

Su mensaje ha resonado con fuerza entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y empatía. La sinceridad y sensibilidad con las que Jessica abordó el tema han sido aplaudidas por quienes valoran su disposición de mantenerse al margen cuando la situación lo requiere. Este regreso ha sido una reafirmación de sus valores y de su deseo de ayudar.