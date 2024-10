Jarro de agua fría para Mercè Comes tras filtrarse una polémica decisión de TV3

La serie Teresina S.A., emitida por TV3 en 1992, sigue siendo recordada con cariño por los espectadores catalanes, a pesar de haber pasado más de 30 años desde su estreno. Esta comedia protagonizada por tres mujeres que comparten piso, se convirtió en un fenómeno televisivo.

Las actrices Mercè Comes, Mont Plans y Sílvia Aleacar dieron vida a Les Teresines, personajes entrañables que reflejaban con humor la vida cotidiana de muchas personas en Cataluña. Lo cierto es que el estreno de la serie supuso un boom para la sociedad catalana.

El argumento giraba en torno a las dinámicas cotidianas de estas tres hermanas de edad estupenda. Ellas se enfrentaban a las dificultades de la convivencia, a los pequeños problemas de la vida diaria y a sus relaciones con el vecindario.

Jarro de agua fría para Mercè Comes

Todo el país anhelaba una segunda temporada de la ficción, pero no fue posible. De hecho, Jordi Milán, director de La Cubana, reconoció que ya tenía escrita esa continuación y, por primera vez, reveló el argumento en una entrevista para La Vanguardia.

"Tengo una segunda temporada escrita. Con todos los protagonistas convertidos en millonarios porque les tocaba la lotería, pero seguirá guardada en un cajón. Las cosas tienen su momento, Les Teresines son Cataluña", confesó.

"Todos somos un poco teresinos y teresines. En el resto España dicen marujas, pero aquí son diferentes, ligadas a la manera de ser de los catalanes". Un jarro de agua fría para sus protagonistas, como Mercè Comes, ya que esta segunda temporada no verá la luz.

La polémica decisión de TV3

Actualmente, Mercè Comes encarna al personaje de la tieta Matilde en la serie de la sobremesa de TV3 Com si fos ahir. Además, la actriz ha hablado recientemente en Ràdio Estel y ha sacado a la luz el motivo por el que Les Teresines no continuaron.

Según Mercè Comes, la ficción no continuó porque La Cubana y TV3 no se pusieron de acuerdo. Una triste noticia para todos aquellos amantes de aquellas mujeres de edad estupenda que nos hicieron llorar da la risa. Además, revolucionaron el panorama artístico catalán.

A pesar de la expectación generada, parece que la historia de Teresina S.A. permanecerá en pausa indefinidamente, dejando a los espectadores con el deseo de conocer qué hubiese sido de las queridas protagonistas.