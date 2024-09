James Middleton explica por qué motivo ignoró a Kate Middleton durante años

James Middleton, el hermano menor de la princesa de Gales, Kate Middleton, ha decidido romper el silencio sobre su lucha personal con la salud mental. El joven ha compartido detalles profundamente emotivos en su próximo libro de memorias, titulado Conoce a Ella: la perra que salvó mi vida. James ha explicado por qué ignoró a Kate Middleton durante años.

James Middleton publicará sus memorias para contar su lucha con sus problemas de salud mental

La vida de James Middleton ha estado a menudo bajo el escrutinio público debido a su conexión con la realeza británica. Sin embargo, en este libro revela aspectos mucho más privados y dolorosos de su existencia, alejada de los focos y la fama que rodean a su hermana Kate. En estas memorias, James ofrece un relato desgarrador de sus luchas con la depresión, los pensamientos suicidas y el aislamiento que sufrió durante años.

James relata en sus memorias cómo, en noviembre de 2017, su salud mental alcanzó un punto crítico. Una noche de ese mes se encontró en una terraza contemplando la idea de acabar con su vida. Atrapado en una espiral de desesperación y pesadumbre, pensó en saltar, pero en ese instante, la presencia de Ella, su perra, le disuadió de tomar ese paso fatal.

En el libro, James comparte la reflexión que tuvo en aquel momento crucial: "Me imaginé sin ella y la cadena de pensamientos me hizo reflexionar. ¿Qué haría Ella sin mí? Ella depende de mí, y yo de ella. El sentimiento es completamente recíproco", escribe con gran emoción.

En ese preciso instante, la preocupación por el bienestar de su perra lo mantuvo aferrado a la vida. "¿Qué le pasaría a Ella si yo muriera? ¿Cuánto tiempo tendría que esperar sola en el piso a que alguien la encontrara?", se preguntaba.

James no se guarda nada en su relato, el joven, deja claro lo profunda y dolorosa que ha sido su batalla contra la depresión. En un momento del libro, describe cómo llegó a sentir que la vida ya no valía la pena vivirla: "Me siento suicida. Contemplo formas de morir para poder bajarme de la vertiginosa montaña rusa que me está enviando al borde de la locura", confiesa.

El joven ha explicado por qué decidió alejarse de su familia en su peor momento

James describe a su familia como "amorosa", su núcleo familiar incluye a sus padres, Carole y Michael, y a sus hermanas, Kate y Pippa. James admite que durante su peor etapa no fue capaz de recurrir a ellos. "Pero los rechazo a todos", reconoce.

"No contesto sus llamadas telefónicas, los correos electrónicos siguen siendo ignorados, las invitaciones para visitarlos no son atendidas. Me escondo detrás de una puerta con doble llave, inaccesible". Este aislamiento voluntario es algo que James reconoce como parte de la naturaleza destructiva de la depresión.

A lo largo de sus memorias, James Middleton no solo destaca los devastadores efectos de la depresión, sino también la soledad que experimentó y cómo se sintió incomprendido. "Me siento incomprendido, un completo fracaso", escribe con dolor, revelando la sensación de inutilidad que lo acompañaba a diario.

Afortunadamente, la vida de James ha dado un giro positivo en los últimos años, algo que también comparte en sus memorias. Uno de los hitos más importantes en su recuperación fue su boda con Alizée Thevenet, una economista francesa con quien se casó en una ceremonia íntima en 2021. La llegada de su primer hijo, Indigo, en octubre del año pasado, ha sido otra bendición para James, quien ahora se muestra muy feliz.