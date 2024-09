Jair Domínguez y Neus Rossell destapan su última escapada: ‘Precioso día…’

Jair Domínguez y Neus Rossell aprovechan cualquier momento para disfrutar de su amor. Ambos tienen una actividad profesional importante y su día a día se suele resumir en largas jornadas de trabajo. De ahí que cuando tienen algún día de fiesta aprovechen para hacer lo que más les gusta: estar juntos.

En esta ocasión, se han escapado de la ciudad con motivo de la Diada de Cataluña. El mismo Jair Domínguez se ha encargado de mostrarlo en sus redes sociales y, además, ha ofrecido una estampa de lo más invernal. Y es que el periodista y su pareja, Neus Rossell, han pasado un "precioso día en la montaña".

Lo que no sabían era que al llegar se encontrarían con una sorpresa. Una niebla espesa que denota que el otoño y las setas ya preparan la temporada. Parece ser que a los presentadores no les molestó demasiado esta inclemencia climática, de hecho, lo celebraron.

Jair Domínguez y Neus Rossell muestran su lado más patriota

Pero lo que a muchos les habrá llamado más la atención no es la niebla de las imágenes. Si no las declaraciones que el mismo Jair Domínguez ha hecho en su publicación. No teniendo suficiente con celebrar la Diada de Cataluña como cada uno quiera, el periodista ha decidido insultar al que él ya considera país vecino.

Algunos de los comentarios se le han sumado a su afirmación y ha quedado más que clara su tendencia. Uno de los escritos es de la misma Neus Rossell que, en esta ocasión, ha querido reírse de su actitud en el vídeo.

Si alguien tenía alguna duda de esta pareja, con imágenes como esta queda todo resuelto. Sincronización en el trabajo, en casa y en el ocio. Todo un ejemplo de que una pareja, a menudo, se convierte también en el mejor compañero o compañera de vida posible.

Un éxito más allá de su vida personal

Jair Domínguez está pasando por un buen momento profesional a todos los niveles. Después de anunciar la vuelta del programa de radio El Búnquer, la audiencia sentencia al alza el éxito de su programa en TV3. De ahí que el catalán vea la vida desde la perspectiva de la bonanza y el amor.

Por su parte, Neus Rossell también ha demostrado recientemente que está feliz con la vida y su pareja. Aunque a ambos les apasiona la montaña, este verano también han disfrutado de algunos planes de playa y piscina. Sea como sea está claro que lo que nunca les ha faltado ha sido su complicidad y cariño.