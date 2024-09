Isabel Preysler anuncia una triste noticia sobre Mario Vargas Llosa: ‘No tengo…’

Isabel Preysler acaba de hablar sobre su situación sentimental y ha revelado detalles sorprendentes sobre su relación con el escritor Mario Vargas Llosa. La socialité abordó temas que han dejado boquiabiertos a sus seguidores, desde su soltería hasta los pretendientes que podrían conquistarla. Sin embargo, sus palabras más impactantes llegaron cuando fue interrogada sobre su expareja, Mario Vargas Llosa.

Isabel Preysler se ha caracterizado por su habilidad para lidiar con los rumores y las especulaciones que rodean su vida privada. Desde su separación de Mario Vargas Llosa, la curiosidad sobre si ambos habrían retomado alguna clase de relación no ha disminuido. Isabel, con la sinceridad que la caracteriza, abordó este tema sin tapujos, sorprendiendo a muchos con la fría realidad de su situación actual.

La ruptura entre Isabel y Mario Vargas Llosa sigue siendo tema de interés mediático. A pesar de los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos, Isabel ha dejado claro que no tiene contacto alguno con él. Este distanciamiento fue confirmado por la propia Isabel Preysler, quien mencionó que no se preocupa por su estado de salud, causando un revuelo considerable en el mundo de la prensa rosa.

Isabel Preysler habla de su etapa como soltera

En la entrevista a Semana, Isabel confesó que, por primera vez desde los 18 años, ha pasado una temporada sin pareja. Una situación que, lejos de preocuparle, la tiene encantada. “Estoy feliz”, comentó.

La socialité reveló que no se siente presionada por encontrar de nuevo el amor. Aunque no cierra completamente la puerta a enamorarse, deja claro que no está entre sus prioridades inmediatas. “No me cierro, pero estoy muy bien como estoy”, mencionó.

Isabel Preysler parece disfrutar de esta nueva etapa de su vida en soltería, lejos del foco de una relación amorosa. Las preguntas sobre futuros galanes no tardaron en llegar. “A estas alturas de la vida, no debe tener nada”, respondió con una mezcla de ironía y sinceridad, refiriéndose a las características que un posible pretendiente debería tener.

La sorprendente revelación de Isabel Preysler sobre Mario Vargas Llosa

Pero lo que realmente captó la atención de los medios fueron sus declaraciones sobre Mario Vargas Llosa. A pesar de haber sido una de las parejas más comentadas del panorama internacional, Isabel fue contundente en su respuesta sobre si mantienen comunicación.

“No tengo comunicación. No te puedo decir”, respondió. Una afirmación que dejó a muchos con la boca abierta. Se esperaba que, tras tantos años juntos, aún existiera algún tipo de lazo entre ellos, pero parece que no es así.

No solo eso, sino que también confesó que no se interesa por el estado de salud del Nobel de Literatura. Cuando fue preguntada si había hablado con algún familiar de Mario, Isabel fue tajante: “No. No hablo con nadie”.

Estas palabras han dado pie a numerosas interpretaciones, ya que muchos esperaban que, al menos, mantuvieran algún tipo de relación cordial. La falta de comunicación entre ambos ha generado revuelo, especialmente en un momento en el que las últimas imágenes de Vargas Llosa han despertado preocupación por su salud.

La relación entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa comenzó con gran expectación mediática, y culminó en una ruptura que sorprendió mucho. Durante su tiempo juntos, se convirtieron en una de las parejas más admiradas y seguidas de la prensa del corazón. Sin embargo, como todo tiene un final, su historia de amor también terminó, dejando a ambos libres para seguir sus caminos por separado.

Tras su ruptura, Mario Vargas Llosa ha optado por centrarse en su trabajo literario, mientras que Isabel ha disfrutado de su tiempo en solitario, rodeada de su familia y amigos cercanos. La falta de comunicación entre ambos refleja el final definitivo de una etapa que ya pertenece al pasado.

La revelación de Isabel sobre su falta de contacto con Mario Vargas Llosa será, sin duda, uno de los temas más comentados. Aunque ambos compartieron años de amor, sus caminos ahora están completamente separados. Isabel Preysler, una vez más, demuestra que su vida sigue adelante, sin mirar atrás.