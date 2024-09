Irene Rosales ofrece un dato clave sobre la salud de Isa Pantoja: ‘Espero que…’

Irene Rosales ha ofrecido un dato clave sobre la salud de Isa Pantoja: “Espero que haya salido lo mejor posible”, ha comentado. La mujer de Kiko Rivera se pronunciaba así sobre la operación a la que tuvo que someterse Isa hace apenas unos días. La hija de la tonadillera fue intervenida de apendicitis de manera urgente tras acudir al hospital con fuertes dolores abdominales.

Isa ya ha recibido el alta, pero no el cariño y la atención de su familia. Al parecer, ni su madre ni su hermano se han preocupado en llamarla para interesarse por su estado. Tampoco su cuñada Irene, quien reconocía no haberse enterado de que estaba ingresada.

Irene Rosales se pronuncia sobre la salud de Isa Pantoja

Isa Pantoja hizo saltar la voz de alarma cuando, hace unos días, se supo que había tenido que ser operada de urgencia. La hija de la tonadillera acudió al hospital con fuertes dolores abdominales y los médicos concluyeron que era apendicitis. Cuatro días después, Isa abandonaba el hospital del brazo de Asraf Beno.

Irene Rosales era preguntada sobre su cuñada ofreciendo su visión sobre la salud de Isa: “Espero que haya salido lo mejor posible”, reconocía. La información clave que Irene ha dado sobre el estado de su cuñada es que no se había enterado de que ha estado ingresada. “No tenía ni idea, no lo sabía, no he hablado con ella”, explicaba.

Con estas palabras, la sevillana justificaba el no haber telefoneado a Isa para interesarse sobre su salud. Como ella, ni Kiko ni la tonadillera se han molestado en levantar el teléfono para poder hablar con Isa o mandarle un mensaje.

Aunque la colaboradora guardaba silencio al respecto, sí afirmó haber recibido el cariño de amigos y compañeros. La propia Isa fue la que agradeció en las redes esas muestras de cariño, sin hacer mención a ningún miembro de su familia.

Tampoco a Rosales, quien admitía no tener contacto con su cuñada, desconociendo así sus problemas de salud. Un dato sospechoso si tenemos en cuenta que Anabel Pantoja, con quien Kiko e Irene mantienen relación, sí fue a ver a su prima. Pese a todo, Irene le deseaba lo mejor y “una pronta recuperación”.

Irene Rosales reconoce no saber nada de Isa Pantoja

“Estamos al margen de todo”, explicó Irene sobre el motivo que le ha llevado a no enterarse de que Isa había sido operada. “Llevamos un tiempo muy largo, tranquilos de prensa y demás, no nos enteramos de nada”, añadió.

Sin embargo, la hospitalización de Isa no solo llegó a los medios. También a miembros de la familia, como Anabel, quien sí acudió a verla nada más conocer que había sido intervenida. La influencer tiene una estrecha relación con Kiko e Irene y cuesta pensar que no les haya contado sus problemas de salud.

Además, después de que Isa publicara un mensaje dando las gracias a todos los que se interesaron por ella, Kiko reaccionó. El DJ respondió con un post donde reconocía que la familia de Irene “es la mía”, sin mencionar a su hermana ni a su madre. A esto añadió que había vivido “una de las noches más bonitas de mi vida”, justo cuando Isa estaba siendo operada.

Sea como fuere, Irene mantiene que no sabía que su cuñada había sido operada de urgencia y que desconocía sus problemas de salud. Prueba de ello fueron sus publicaciones donde mostraba su día a día sin incluir en su agenda interesarse por la colaboradora.

Tampoco lo hizo la tonadillera. La propia Isa confirmó que su madre no se había puesto en contacto con ellas tras conocerse su hospitalización y posterior intervención. “Ojalá, pero no”, se limitó a responder muy afectada.