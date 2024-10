La inesperada confesión de Najwa Nimri a Ricard Ustrell en TV3: ‘No me gusto…’

Ayer por la noche, el programa Col·lapse de TV3, conducido por Ricard Ustrell, vivió un momento impactante con la presencia de la actriz Najwa Nimri. La intérprete, conocida por sus papeles en series de éxito como La Casa de Papel y Vis a Vis, concedió una entrevista a Ricard Ustrell.

Ambos tuvieron una conversación íntima y reveladora que dejó a los espectadores sin palabras. Con una sinceridad desbordante, la actriz sorprendió a la audiencia con una confesión inesperada: “No me veo, no me gusto”.

Ricard Ustrell, atónito ante las palabras de Najwa Nimri

La entrevista de Najwa Nimri con Ricard Ustrell en el programa Col·lapse de TV3, emitida anoche, dejó a la audiencia y al presentador sin palabras. Y es que durante la conversación, la famosa actriz sorprendió con una confesión inesperada: “No me veo, no me gusto”.

Ricard Ustrell, que lidera el espacio de entrevistas nocturno en TV3, se mostró visiblemente impactado ante esta revelación. A lo largo de la charla, la conversación se centró en temas profesionales de la vida de Nimri, pero nadie esperaba que la actriz confesara ser tan autocrítica.

“¿Quién se agrada? ¿Hay algún actor que se vea y se agrade? ¡Por favor!”, añadía a continuación. Unas palabras que no dejaron mudo a Ricard Ustrell e intentó sonsacarle por qué ella no quiere ver sus propias actuaciones.

“Porque siempre debes ver alguna cosa que se puede mejorar y hacer mejor, ¿no?”, le respondía Ricard Ustrell. “Hay veces que digo «ay, la he clavado» de interpretación y ahí es cuando se me olvida mi cara”, confiesa. “Muy pocas veces estás muy contento con lo que estás haciendo”, añadía.

Un formato que se ha ganado un hueco en TV3

Este tipo de conversaciones sinceras son uno de los elementos que han convertido a Col·lapse en uno de los formatos más atractivos de TV3. El programa, presentado por Ricard Ustrell, se emite cada sábado por la noche, y mezcla momentos de entretenimiento, entrevistas y análisis de temas actuales.

El programa, que ahora emite su tercera temporada, ha mantenido una audiencia sólida, situándose como líder en su franja horaria​. En la temporada anterior, el programa mantuvo una media de 184.000 espectadores y un 12,7% de share, lo que supuso un aumento considerable respecto a su primera temporada.

Y parece que en esta nueva temporada no se está quedando atrás. Ricard Ustrell ha demostrado su capacidad de conectar con la audiencia mediante entrevistas sinceras y momentos que combinan lo emocional con lo intelectual.