La inesperada confesión de Judit Mascó que deja mudos a sus seguidores: 'No pasé...'

Este miércoles Judit Mascó acudía a El Hormiguero junto a Nieves Álvarez, Laura Ponce e Inés Sastre. Las cuatro modelos, que este jueves recibirán el premio Telva de Moda 2024, acudían al programa de Pablo Motos para hablar sobre su trayectoria profesional.

Judit Mascó, que lleva más de cuarenta años en el mundo de la moda, explicaba en El Hormiguero como habían sido sus comienzos. Para Mascó el reconocimiento de Telva es un motivo de celebración. “Fue mi primera portada con 17 o 18 años, fue de mis primeros trabajos”, explicaba la modelo, que ya ha protagonizado más de 20 portadas en dicha revista.

Judit Mascó recuerda los inicios de su carrera

A sus 54 años, Judit Mascó lleva más de 40 años dedicándose al mundo de la moda. Sin embargo, la modelo y presentadora catalana ha recordado como fueron sus inicios. Y es que, al igual que a su compañera Nieves Álvarez, a Judit Mascó la descubrieron por la calle.

“El vecino de casa de mis padres me paró de camino al colegio y me dijo ‘¿No te gustaría hacer anuncios?’”, explicaba Mascó. “Yo le dije que sí, pero que tenía que hablar con mis padres. Me tenían muy bien enseñada”, bromeaba la modelo.

Al parecer, el descubridor de Judit Mascó, que tenía una pequeña productora cerca de la casa donde vivía la modelo, le hizo un casting. “El casting lo pasé e hice mi primer anuncio de televisión”, contaba la catalana. El primer anuncio de Mascó, que en aquel entonces tenía unos 13 años, fue para la popular marca de helados La Menorquina.

Tras esta primera incursión en televisión, Judit Mascó explicaba su primera aparición en la televisión americana.

Tal y como ella misma explicaba en El Hormiguero, la modelo aparecía en la portada de la revista Sport Ilustration y fue a hacer entrevistas de televisión a Estados Unidos. “Cuando llegué al aeropuerto de Nueva York no me hicieron pasar ni por aduanas”, contaba.

Mascó apareció en el programa matutino por excelencia en Estados Unidos, Good Morning America, y allí se desató la locura. “Yo salí de los estudios de televisión y los americanos ya me pedían autógrafos por la calle”, explicaba Judit Mascó.

Desde entonces, la carrera de la modelo catalana no ha dejado de crecer. Tanto es así, que Judit Mascó ha desfilado en algunas de las pasarelas más importantes del mundo, como Milán, París o Nueva York.