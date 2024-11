La inesperada confesión de Jordi González sobre Pedro Sánchez que lo aclara todo

Casi dos semanas después de que la DANA arrasara varias zonas de nuestro país, Jordi González ha hablado alto y claro sobre lo que ha sucedido en Valencia y Castilla-La Mancha. Momento en el que ha dejado al descubierto una inesperada confesión sobre Pedro Sánchez.

Al igual que otros de sus compañeros de profesión, el comunicador está convencido de que la visita de los reyes a Paiporta se demoró tanto por culpa del presidente del Gobierno.

“La gente está muy indignada, la gente está muy cabreada. Los reyes de España van para allá cinco días después, no porque ellos lo decidan, sino porque así lo han organizado los que lo organizan”.

De esta manera, Jordi González no ha tenido reparos en dejar entrever que, muy posiblemente, Pedro Sánchez estuviera detrás de la decisión que tomaron los monarcas al respecto.

Jordi González hace una confesión sobre Pedro Sánchez

Durante su visita a la zona cero de la DANA el pasado domingo, 3 de noviembre, la comitiva presidida por los reyes de España no tuvo el recibimiento que esperaban.

Visiblemente cabreados por lo que había sucedido, los habitantes de Paiporta no dudaron en mostrar su descontento. Tanto es así que cargaron con dureza contra ellos, especialmente contra Pedro Sánchez.

Además de lanzarles todo tipo de objetos, los damnificados por la DANA no se lo pensaron dos veces a la hora de tacharlos de “asesinos”. También aseguraron que su visita había “llegado tarde” y que les habían dejado “abandonados”.

Una reacción que Jordi González considera que fue totalmente normal: “¿Pero qué esperaban? Pues una reacción de rabia”. No obstante, el presentador de televisión ha dejado claro que “las imágenes de los reyes me han parecido honestas y me gusta que estuvieran ahí dando la cara”.

Por otro lado, no ha tenido reparos en unirse a las declaraciones que han hecho otros rostros tan conocidos como Jessica Goicoechea o Carmen Lomana en contra de los influencers:

“Esos seres que se llaman influencers, que llegan a las 13:00 horas a Valencia, se sacan dos fotos donde hay barro y a las 19:00 horas se regresan a Madrid... Y posteando esas fotos”.

Un gesto que Jordi González no ha tenido reparos en tachar de “feo y ruin”. “Nos parece muy chabacano, y no merece ser aplaudido. Es decir, si le has dado like a una de esas fotos, hay que quitárselo, porque no se lo merecen”, ha sentenciado el presentador ante las cámaras de Europa Press.