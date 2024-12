Habla un extrabajador de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: 'No teníamos...'

Un exempleado de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ha roto su silencio para contar cómo era trabajar en uno de los restaurantes propiedad del matrimonio. “No teníamos tiempo de pensar”, asegura describiendo el nivel de estrés que se respiraba en las cocinas.

Este exempleado trabajó durante un tiempo en DiverXO y relata la alta exigencia que el chef reclamaba desde primera hora. Todo debe salir a la perfección, lo que lleva a su equipo a trabajar hasta la extenuación. “Me tumbaba en la cama y estaba como si hubiese corrido una maratón”, explica.

Dabiz Muñoz es uno de los chefs más prestigiosos de nuestro país que ya cuenta con tres estrellas Michelin. Lograr este triunfo no es un camino fácil, como tampoco lo es mantener el galardón y continuar ostentando los primeros puestos. Cristina Pedroche forma parte de ese éxito, ya que desempeña un papel fundamental en sus restaurantes.

Ahora, un extrabajador de Pedroche y Dabiz pone al matrimonio contra las cuerdas rompiendo su silencio y desvelando cómo es trabajar para ellos. “No teníamos tiempo para pensar”, ha desvelado este empleado que, durante un tiempo, trabajó en DiverXO.

Pablo Colmenares, que así se llama el trabajador, ha relatado su experiencia en las cocinas del prestigioso restaurante. Lo ha hecho en el pódcast Con los pies en el suelo compartiendo cómo era su día a día a las órdenes de Dabiz.

Colmenares cuenta que su día comenzaba corriendo: “Solo recuerdo correr, correr y correr, no teníamos tiempo para pensar”. DiverXO es el buque insignia de Dabiz y Cristina basado en la excelencia y la innovación de sus platos. Degustar sus elaboraciones rondan los 450 euros, por lo que todo debe salir a la perfección.

Y es esto es lo que marca el servicio y el día a día de los trabajadores del chef. “Había más tensión en la preparación, que no se quemase la salsa, que estuviese todo perfecto”, cuenta. Pablo desvela que no disponían de apenas tiempo para descansar y que su cabeza entraba en una espiral de ansiedad y estrés.

“Tu cerebro se apaga. Nos enfocábamos en una cosa y no levantábamos la cabeza”, así cuenta Colmenares cómo era un día en DiverXO. Pablo explica que ni siquiera paraban para comer y que lo hacían “andando por la cocina, no nos sentábamos”.

Cualquier persona apasionada por la cocina le encantaría formar parte de unos de los restaurantes de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche. No obstante, no todos aguantan el ritmo frenético que se respira en las cocinas. Sobre todo, si es Dabiz quien dirige el servicio para procurar que no falle absolutamente nada.

Hace unos días fue la propia Cristina la que expuso en público el carácter perfeccionista de su marido. “Es una persona que dice «si algo está bien, cámbialo, porque puede estar mejor»”, confesó en una de sus últimas entrevistas. “Molaría que él estuviera muy feliz y muy contento cocinando en DiverXO”, añadió.

Estas palabras confirman el testimonio sobre el nivel de estrés que se genera en el restaurante. En aquella época Pablo era más joven, pero eso no le impidió que, tras una jornada de trabajo, llegara KO a casa. “Tenía mucha energía, pero me tumbaba en la cama y estaba como si hubiese corrido una maratón”, señala.

Pero la obsesión por la perfección no es algo que solo ataña a Dabiz, Cristina también revela ser “muy perfeccionista y muy loquita”. “Pero Dabiz me supera con creces”, sentenció sobre el extremo que alcanza su marido.