Cristina Pedroche revela cómo está su matrimonio con Dabiz Muñoz: 'Al final lloro'

Cristina Pedroche fue una de las asistentes destacadas en la gala benéfica organizada por la revista Elle. Un evento que tuvo lugar con el objetivo de contribuir a la lucha contra el cáncer. Este emotivo encuentro reunió a un gran número de celebridades, entre las cuales se encontraba la esposa del reconocido cocinero Dabiz Muñoz, quien subrayó la importancia del chef en su vida.

Durante la gala, Cristina Pedroche se sinceró sobre la realidad de su relación con Dabiz. Con gran emoción, expresó: “Al final lloro, eh, es mi equipo, es mi persona”. Estas palabras resaltan la profunda conexión que mantiene con su pareja, así como la fortaleza de su matrimonio.

Cristina Pedroche revela la realidad de su matrimonio

La gala solidaria se celebró el pasado miércoles 16 de octubre en el palacio de Santoña, en Madrid. Cristina Pedroche deslumbró a todos los asistentes con un espectacular atuendo negro con transparencias. Durante el evento, tuvo la amabilidad de conversar con la prensa sobre su nueva etapa como madre y su relación con Dabiz Muñoz.

Al mencionar al chef, Cristina se mostró visiblemente emocionada al hablar sobre su matrimonio. “Al final lloro, es mi equipo, es mi persona”, reiteró, reflejando el impacto positivo que Dabiz ha tenido en su vida. Desde el nacimiento de su hija Laia, su perspectiva ha cambiado drásticamente, con una nueva lista de prioridades que ha modificado su visión del mundo.

Cristina expresó con convicción: “La mujer que era antes de dar a luz ya no está y no va a volver”. Reconoce que ha atravesado un proceso de metamorfosis que le ha traído importantes desafíos, pero también gratificaciones. En este viaje, Dabiz ha sido un pilar fundamental, formando un tándem perfecto que se entiende y respeta mutuamente.

“No somos un matrimonio al uso; somos un equipo y nos hacemos fuertes el uno al otro y nos apoyamos”, explicó a El Español. Además, destacó que ha requerido más apoyo en esta nueva etapa, y que su esposo ha estado siempre presente. “No solo es un padre maravilloso, sino que es un marido excepcional”, añadió con emoción.

Estas declaraciones confirman la solidez de su matrimonio y el excelente equipo que han formado juntos.

Cristina Pedroche asegura que ya no es la misma persona

Para Cristina Pedroche, la maternidad ha marcado un antes y un después en su vida. Su embarazo fue vivido con gran intensidad, y convertirse en madre ha transformado completamente su existencia. La presentadora ha atravesado una auténtica montaña rusa emocional, llena de risas y temores.

Cristina refleja su experiencia en su libro Gracias al miedo, donde comparte su vivencia tras dar a luz a Laia. La escritura de esta obra le ha servido como terapia, permitiéndole conocerse mejor y comprender todos los cambios que ha experimentado desde entonces. Sin embargo, también reconoce que aún sufre desafíos y temores que la acompañan en su día a día.

“Voy mejor, estoy avanzando con buena letra. No puedo decir que esté ya al cien por cien”, explicó. Evidenciando que, aunque ha progresado, el camino hacia la plena adaptación sigue en curso.

“La mujer que era antes de dar a luz ya no está y no va a volver”, ha contado. “Pero estoy encontrando cosas que me recuerdan a mí yo del pasado y estoy mucho mejor, más tranquila”, aseguraba.

Durante este tiempo, Cristina ha tenido que aprender a aceptar que hay cosas que escapan de su control y que requieren paciencia. Pero lo más importante para ella es “que la niña esté bien, esté feliz”, porque eso significa que “lo estoy haciendo bien”. “Eso es lo que me digo todo el rato”, sentenciaba.