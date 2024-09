La confesión de Cristina Pedroche sobre su vida privada que gustará a Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche ha sorprendido a muchos con sus recientes declaraciones sobre su vida como madre en el pódcast A Solas Con… de Vicky Martín Berrocal. En una conversación íntima y sin filtros, la colaboradora de televisión habló sobre cómo está afrontando la maternidad con su hija Laia. Además, expresó un detalle sobre su vida privada que gustará a Dabiz Muñoz, su marido.

Cristina Pedroche confiesa que no tiene ayuda externa para cuidar de su hija

Durante la charla, Pedroche habló de la inmensa felicidad que le ha traído la llegada de su pequeña. Además, confesó los miedos y preocupaciones que han surgido en esta nueva etapa de su vida. “Yo sé que soy una mujer privilegiada”, comenzó reconociendo la presentadora.

Con su habitual sinceridad, confesó que, a pesar de su posición, ha tomado una decisión que podría sorprender a muchos. “Podría tener personas en mi casa que me ayudaran con la niña y con otras cosas. Pero no las tengo porque me da pánico, me da miedo”, confesó.

Esta revelación dejó a Vicky Martín Berrocal y a los oyentes del pódcast con la boca abierta. En un mundo donde muchas celebridades optan por contar con ayuda doméstica para gestionar sus agitadas vidas, Cristina se ha decantado por un camino distinto.

“Soy muy celosa de mi privacidad. No quiero que vean cómo estoy en mi casa, si estoy desnuda, si le doy la teta, si mi hija llora o si me regaño con mi marido. No quiero que haya nadie en mi casa”, explicó con firmeza.

Dabiz Muñoz también es un hombre muy reservado con su vida privada

Vicky, sorprendida por la revelación, le preguntó directamente: “¿Lo haces tú sola?”. A lo que Cristina respondió sin titubeos: "No tengo a nadie en mi casa".

"Podría tener a alguien que me ayudara por las noches para poder dormir yo mejor porque, claro, mi nivel profesional no ha parado", añadió. A pesar de la carga de trabajo y el cansancio que conlleva ser madre primeriza, la presentadora ha decidido encargarse de las tareas relacionadas con el cuidado de su hija.

El miedo a que alguien pueda inmiscuirse en su vida privada es un factor determinante para la presentadora. Este temor es comprensible, especialmente en un mundo donde los detalles de la vida personal de las figuras públicas son constantemente escrutados por la prensa y el público.

La confesión de Cristina Pedroche de proteger su vida privada de terceros gustará a Dabiz Muñoz, quien también es muy celoso de su intimidad. De esta forma, el cocinero y la colaboradora de televisión se organizan sin ayuda externa para cuidar a su pequeña. Así no contarían con terceros que se metiesen en su vida, algo que ambos prefieren mantener en privado.