Habla Carmen Borrego tras lo sucedido con José María Almoguera: 'Las cosas están...'

Carmen Borrego se pronunció antes de la entrada de José María Almoguera en GH Dúo sobre la situación que ha vivido con su hijo. La colaboradora de Vamos a ver dejaba a la vista un hecho que ha tenido lugar en los últimos días. “Las cosas están más tranquilas, se me han concedido los deseos que pedí antes de Navidad”, explicaba en el citado espacio de Telecinco.

Era el nieto de María Teresa Campos quien daba alguna pista de cuál era su actual relación con Carmen Borrego en su última aparición televisiva. Almoguera reconocía que la relación con su madre había cambiado y, que tras su distanciamiento, ahora es “cordial”.

Una información que Carmen Borrego corroboró al explicar cómo fue ese acercamiento con su hijo días antes de comenzar su participación en el reality de Mediaset.

Carmen Borrego aclara la relación que mantiene en la actualidad con su hijo

"Se me han concedido los deseos que pedí antes de Navidad", afirmaba Carmen Borrego. Aun así, admitía que no estaba todo solucionado. "Quedan cosas por hablar, tenemos pendiente una conversación, pero yo estoy encantada y él, creo, también está encantado", aseguraba feliz.

Durante su intervención en el programa de Telecinco en el que trabaja, sus compañeros ponían en tela de juicio la postura de José María. Se referían en concreto a que este, tras conceder una entrevista a una revista, rectificaba en un plató de televisión e, incluso, seguía lanzando indirectas a su madre.

La tertuliana, entonces, reaccionó poniéndose a la defensiva. Borrego dejó claro que por mucho que lo hubiera pasado mal, por mucho que le haya hecho daño, ella iba a defender a su hijo. "No se quiere a un hijo hoy y mañana se deja de querer", sentenciaba.

La tía de Alejandra Rubio restaba importancia a las últimas intervenciones televisivas de su hijo, refiriéndose a lo que ha vivido últimamente en privado. “Creo que todo ha ido fluyendo en muy pocos días", aseguraba.

José María Almoguera recibió un consejo de su madre antes de entrar en GH Dúo

"Cuando él da la entrevista no habían fluido las cosas como han fluido ahora. Es anterior, y esa es la realidad", añadía, dando a entender la nueva fase por la que atraviesa su relación. "Las cosas poco a poco y en los últimos días se han consolidado cada día un poco más”, concluía Carmen tajante.

En las próximas semanas madre e hijo volverán a permanecer alejados, esta vez por la entrada de José María en GH Dúo. Antes de entrar en la casa de Guadalix Carmen Borrego, quien ya participó en Supervivientes, quiso dar a su hijo un consejo.

"Me ha dicho que sea yo y que esté tranquilo. Me ha pedido que no me preocupe por los de fuera, que esté al concurso y que lo viva, que los de fuera estarán bien", contó José María en ¡De Viernes!. Un mensaje que pone de manifiesto que ahora entre Carmen y su hijo hay un entendimiento que durante meses se puso en entredicho.