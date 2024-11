Giro de 180º en la relación de Kiko Matamoros y Terelu Campos: nadie lo esperaba

En el programa Ni que fuéramos, se vivió un momento inesperado cuando Kiko Matamoros, famoso por no morderse la lengua, sorprendió a todos con un cambio de actitud hacia Terelu Campos. Todo comenzó mientras el equipo comentaba el reciente cumpleaños de Carmen Borrego, quien, junto a Terelu, estuvo en el ojo mediático respondiendo a la prensa. Kiko Matamoros ha dado un giro de 180º en su relación con Terelu Campos: no ha querido criticarla, algo que nadie esperaba

Ni que fuéramos dedicó un segmento especial a las hermanas Campos, mostrando imágenes de Carmen y Terelu, deteniéndose a hablar con los periodistas y compartiendo algunas declaraciones sobre la fecha especial. Ambas hermanas expresaron la emoción de celebrar un año más, recordando a la figura de su madre, María Teresa Campos, a quien, según Terelu, "echan en falta siempre".

A continuación, Kiko Matamoros, conocido por sus opiniones punzantes hacia la familia Campos, hizo lo inesperado. Durante el debate en plató, Kiko sorprendió a sus compañeros al anunciar que, por primera vez, no lanzaría ninguna crítica hacia Terelu.

Giro de 180º en la relación de Kiko Matamoros y Terelu Campos

“Yo hay una cosa que voy a dejar fuera, que es el comodín de mamá,” comentó, dejando claro que no se pronunciaría sobre la emotiva mención de Terelu hacia su madre. En lugar de arremeter, prefirió correr un tupido velo, mostrando una faceta inusitada y respetuosa hacia la hija mayor de María Teresa.

Sin embargo, esta muestra de consideración hacia Terelu no fue la única sorpresa de la noche. Todos en plató se preguntaban si este gesto señalaba un cambio en la postura de Kiko hacia la familia Campos, aunque Matamoros dejó claro que su tregua solo era para Terelu.

Kiko carga duramente contra Carmen Borrego

Sin rodeos, Kiko dirigió su crítica hacia Carmen Borrego, enfocándose en su reciente decisión de no hablar públicamente sobre su nieto. “Dice Carmen que de la criatura no se habla,” comentó en tono irónico, "hombre, no se habla gratis".

La tensión en el plató fue palpable. Los colaboradores se miraban unos a otros, asombrados por el giro de 180 grados en la relación entre Kiko y Terelu, y no ocultaron su asombro ante esta nueva dinámica. Acostumbrados a ver a Kiko lanzar sus habituales dardos hacia las Campos en conjunto, ver cómo decidía apartarse de los ataques hacia Terelu Campos fue un giro inesperado.

La tertulia en Ni que fuéramos continuó mientras el público se queda con una duda clara. ¿Ha llegado el fin de las habituales críticas de Kiko Matamoros hacia Terelu? O ¿Es simplemente el comienzo de una tregua temporal? Solo el tiempo tiene la respuesta.