Giro de 180º en 'Com si fos ahir': Elena Gadel se entera de la noticia en el hospital

La serie diaria de TV3, Com si fos ahir, sigue enganchando a los espectadores con sus tramas llenas de misterios. El capítulo de hoy no es una excepción, ofreciendo momentos de tensión, sorpresas y conflictos personales que no dejarán a nadie indiferente.

Los personajes se enfrentan a situaciones que les obligan a tomar decisiones difíciles, mientras lidian con sus emociones y vínculos personales. En esta ocasión, Noe, interpretada por Elena Gadel, cobra un protagonismo especial al enfrentarse a una experiencia inquietante en el hospital.

Elena Gadel ve a Ismael en el hospital

Todo comienza cuando Noe va al centro médico donde está ingresada Mari Carmen. Durante su visita, Noe cree reconocer a Ismael y la deja completamente desconcertada. Aunque al principio está convencida de lo que ha visto, más tarde duda de sí misma.

En realidad, lo que Noe alcanza a ver es a un joven encapuchado desde la distancia. Aunque no logra distinguir sus rasgos con claridad, todo indica que podría tratarse de Ismael. Por miedo a preocupar a Litus, decide guardar silencio y no compartir con él lo que ha sucedido.

Mientras tanto, en la autoescuela, la situación está lejos de ser tranquila. Los empleados empiezan a expresar su malestar por los cambios que Gemma está implementando. Su actitud y la falta de diálogo con el equipo generan tensiones, lo que podría derivar en problemas.

Por otro lado, la trama en casa de Cati da un giro. Agustí y Marcel acuden para reparar unas goteras, pero la conversación entre Cati y Marcel va mucho más allá de lo esperado. Cati le revela que Korinna no ha podido viajar a Bamberg porque ha perdido su documentación.

Sin embargo, lo más relevante es que Cati percibe cómo Marcel sigue profundamente afectado por sus sentimientos hacia Korinna. Este detalle pone en evidencia que Marcel todavía no ha cerrado esa etapa de su vida.

En este episodio, los guionistas consiguen entrelazar de forma magistral las historias de los personajes. Destacando especialmente el dilema interno de Noe (Elena Gadel). Las emociones están a flor de piel, y cada personaje enfrenta sus propios fantasmas en un capítulo que promete.