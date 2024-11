Gabriela Guillén confiesa qué piensa de la Fundación Bertín Osborne: ‘Hay muchas…’

Gabriela Guillen ha reaparecido después de que Bertín obviara a su hijo en su última entrevista donde habló sobre la Fundación Bertín Osborne. La organización pasará ahora a llevar el nombre de su hijo Kike, para dar mayor visibilidad a las familias con personas con discapacidad. Sobre ella ha hablado Gabriela confesando lo que piensa realmente: que no es la única que existe, sino que “hay muchas fundaciones”, recalcaba.

Hace unos días, Guillén se describió como una persona solidaria tras acudir a un evento organizado por la Fundación Infancia sin Fronteras. Aunque en aquella ocasión puso en valor el papel que desempeñan Fabiola y Bertín en su fundación, resalta que existen otras que también son relevantes.

Gabriela Guillén dice lo que realmente piensa de la Fundación Bertín Osborne

Gabriela Guillén continúa regalando titulares después de que Bertín se ofreciera a dar un paso en su relación con su hijo. El cantante reconoció públicamente que el bebé de Gabriela es suyo y que no le faltaría de nada. No obstante, todavía no ha dado el paso de ver al niño y ejercer activamente como padre, algo que la panameña no espera.

En su última aparición, Guillen ha sido vista en el aeropuerto tras asistir al festival de cine de Almería. Como hizo la pasada semana en el evento benéfico de la Fundación Infancia sin Fronteras, se desmarcó de la última entrevista de Bertín. “No la he leído”, aseguró.

Lo que sí respondió fue si ella, como la persona solidaria que asegura ser, trabajaría con la fundación de Bertín y Fabiola. Momento que Gabriela aprovechó para confesar lo que realmente piensa de la Fundación: que no es la única que existe, sino que “hay muchas fundaciones”.

Con estas palabras, Guillén aclara que la organización que preside el cantante y la venezolana no es la única que existe. Tanto Bertín como Fabiola se encargan de darle visibilidad en todos los actos o entrevistas que conceden, pero para Gabriela existen otras de igual importancia. “Se puede ayudar mucho en muchas fundaciones, no solo en esa”, sentenció.

Gabriela Guillén sentencia al padre de su hijo

La fundación que presiden Bertín y Fabiola aprovechó la fama del cantante para bautizarla con su nombre y darle así mayor popularidad. Ahora que su hijo Kike ha cumplido la mayoría de edad, llevará su nombre y pasará a llamarse Fundación Kike Osborne.

Para Gabriela, este cambio es positivo, como confesó el pasado jueves cuando fue preguntada al respecto. “Me parece estupendo todo lo que haga por su fundación”, opinó.

No obstante, para la fisioterapeuta, no solo existe la organización que creó Bertín para ayudar a las familias con miembros con discapacidad. Ella misma quiso aportar su granito de arena en la cena benéfica que la Fundación Infancia sin Fronteras organizó hace unos días.

“Aquí estoy, siempre para los niños, yo soy muy empática, siempre me han encantado los niños”, comentó. “Hay que estar, ayudar un poquito más y criticar menos, ayudar más”, sentenció con una enorme sonrisa.

Es por ello que ahora quiera poner en valor otras organizaciones que también necesitan de ayuda y que no llevan el nombre de ningún famoso. “Hay muchas fundaciones, no solo esa”, dijo, sentenciando así el trabajo de toda una vida del padre de su hijo.

Gabriela continúa muy centrada en su pequeño y dolida porque Bertín no tenga ningún tipo de relación con él. Dentro de un mes cumplirá su primer año y tiene asumido que no espera la felicitación por parte del cantante de rancheras. “Estoy esperando celebrar su cumpleaños, no pienso en nada más”, explicó dando por zanjado el tema.