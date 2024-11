Fuentes cercanas a Zarzuela destapan el estado real de Juan Carlos I: 'No quiere…'

Tras salir a la luz el último problema legal que ha aparecido en la vida de Juan Carlos I, fuentes cercanas a Zarzuela han desvelado cuál es su estado real. “No quiere perjudicar ni a su hijo ni a su nieta”, han confirmado hace unas horas.

Este mismo lunes, 25 de noviembre, salió a la luz que varios exmagistrados del Tribunal Supremo y exfiscales han presentado una querella contra Juan Carlos. Todos ellos acusan al monarca de cometer cinco delitos fiscales entre 2014 y 2018.

Los querellantes sostienen que la regularización tributaria efectuada por Juan Carlos I carece de legalidad. Por esa razón, han optado por elevar el caso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Ahora, y tras conocer todos los detalles de este procedimiento legal, ha salido a la luz la reacción que ha tenido el emérito al enterarse de la noticia. Tal y como han confirmado desde Monarquía Confidencial, a pesar de este nuevo revés, el monarca se encuentra “tranquilo y optimista”.

No obstante, y en un intento por mantener a salvo su frágil relación con su hijo, “Juan Carlos I no dará un paso sin el beneplácito de don Felipe VI”. “El emérito no quiere perjudicar ni a su hijo ni a su nieta, Leonor de Borbón”, han añadido estas fuentes cercanas a Zarzuela.

Fuentes cercanas a Casa Real desvelan la reacción de Juan Carlos I

Durante los últimos años, Juan Carlos I ha intentado por todos los medios mantener un perfil bajo ante los españoles, y prueba de ello es su mudanza a Emiratos Árabes. Sin embargo, la querella presentada por exmagistrados del Tribunal Supremo y exfiscales le ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas.

Meses después de que salieran a relucir sus imágenes y conversaciones con Bárbara Rey, el monarca ha vuelto a sufrir un nuevo revés personal. Y aunque fuentes cercanas a Zarzuela han confirmado que se encuentra muy “tranquilo y optimista”, lo cierto es que es una situación que no le resulta nada cómoda.

Juan Carlos I es consciente de que este nuevo problema legal podría alejarle de su hijo Felipe VI, con quien ha logrado acercar posturas tras años de distancia. Tanto es así que ha optado por no hacer ningún tipo de declaración sobre este tema: “Nunca dirán nada al respecto”.

Tras conocer esta información, todo apunta a que Juan Carlos hará todo lo que esté en sus manos para no volver a dañar la imagen y reputación de la Corona española. Y todo para preservar la armonía en la Familia Real Española.