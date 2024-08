Flora Saura, la presentadora catalana que llegó al límite: 'Estaba hecha una...'

Flora Saura, la reconocida periodista y presentadora catalana, se sinceró en una entrevista para el programa El Suplement de Catalunya Ràdio. Saura, de 48 años, es conocida por su participación en programas como El Club con Albert Om y Sexe i Bricolatge emocional. Sin embargo, en esta entrevista, Saura abrió su corazón para hablar sobre una batalla personal que ha marcado su vida: su lucha contra el alcoholismo.

La revelación de una lucha silenciosa

Durante la entrevista, Flora Saura habló sobre su adicción al alcohol, un tema que a menudo es tabú tanto en la sociedad como en los medios de comunicación. Hace ya cinco años que la presentadora dejó el alcohol.

A pesar de los años de sobriedad admitió que aún siente la tentación de beber, especialmente en situaciones de estrés o cuando sale. "De vez en cuando, pienso que me tomaría un whisky sour", añadió, pero resaltó lo agradecida que se siente al despertar sin resaca.

Flora no ocultó la gravedad de su situación pasada: "Estaba hecha una mierda", dijo con franqueza. Reconoció que durante mucho tiempo, su bienestar dependía únicamente del alcohol. "Solo me sentía bien cuando bebía, el resto de los días estaba fatal".

Estas palabras reflejan no solo la dependencia física, sino también el deterioro emocional que acompañó a su adicción. Además, Saura compartió que su alcoholismo la llevó a caer en una depresión profunda. "Veía que el alcohol me estaba haciendo daño o, al menos, que no me ayudaba en mi salud mental", explicó.

La lucha constante y la superación

La periodista también describió la angustia que experimentaba debido a su adicción. "Lo que me pasaba es que no podía volver a casa después de presentar un programa, me costaba volver a casa, estar con mis hijos y hacer una lavadora. Era superior a mí".

La valentía de Flora al contar su experiencia sirve como testimonio de su fuerza y como una llamada de atención sobre la prevalencia de esta enfermedad en la sociedad. Su historia es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las dificultades, es posible encontrar el camino hacia la recuperación. Con cinco años de sobriedad a sus espaldas, Saura sigue adelante, enfrentando sus desafíos día a día y agradeciendo cada momento de claridad y bienestar que ha ganado en este proceso.