La famosa presentadora de TV3 que presentará este año las campanadas: muy inesperado

Cuando una cosa funciona es mejor no cambiarla. Y eso mismo deben pensar los directivos de TV3 después de confirmarse la noticia que muchos no esperaban. Aunque todavía no hayamos tenido que echar mano del abrigo, lo cierto que el fin de año ya está a la vuelta de la esquina.

Y con él, las cadenas de televisión buscan a los mejores personajes para despedir el año. Suelen ser caras conocidas que atraen al público. En esta ocasión, ha decidido repetir y apostar por una pareja de jóvenes y guapos de éxito.

Se trata de Laura Escanes, influencer y presentadora del programa La Travessa de la cadena catalana. El año pasado la joven de Barcelona ya se animó a despedir el año junto representando a la cadena. Ahora lo volverá a hacer y, a su vez, repite compañero: Miki Núñez.

Laura Escanes escoge al mejor compañero para despedir el 2024

Laura Escanes presenta en solitario el programa La Travessa. Y lo hace con soltura y cumpliendo con las expectativas de los directivos. Por su parte, Miki Núñez arrasa con Zenit o con Eufòria, así como con su carrera musical en solitario.

Es decir, entre Laura Escanes y Miki Núñez no hay demasiadas coincidencias ni dentro ni fuera de la pantalla. Eso sí, parece que juntos forman el dueto ideal para uno de los programas más esperados del año. Las campanadas son todo un evento y ellos dan en el clavo.

Así pues, los fans de la ex de Risto Mejide ya tienen una excusa más para verla brillar. Lo cierto es que Laura Escanes hace tiempo que ha sabido reconducir su carrera profesional. Ya no triunfa por ser quien es, sino por lo que hace día a día.

Su faceta más personal

Más allá de su faceta profesional, Laura Escanes también suele mostrar su vida más privada. En sus redes sociales aparece de vez en cuando acompañada por sus amigos, familia o incluso hija. Asimismo, recientemente ha viajado hasta Egipto junto a Jesús Calleja.

En una de las entrevistas con el presentador ha confesado aspectos de su vida que pocos conocían. Como que tiene tatuajes de sus exparejas y que no se ha borrado ninguno. Parece ser que lo de las despedidas, en general, se le dan bien a una Laura Escanes que atraviesa uno de sus mejores momentos.