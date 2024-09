Espartac Peran y la dura tragedia que ha marcado su vida: 'Me da rabia...'

Espartac Peran, conocido presentador de TV3, confesó hace un tiempo la tragedia que sacudió su vida. Se trata de uno de los aspectos más personales y dolorosos, el cual reflejó en su libro Tres desitjos abans de morir.

En esta obra, Peran revela cómo la pérdida de su hermano mayor, Eliseu, cuando este tenía tan solo 9 años, marcó profundamente a su familia. Aunque Espartac nunca llegó a conocer a su hermano, la muerte de Eliseu ha sido una presencia constante en su hogar, moldeando su infancia y sus relaciones familiares.

La tragedia que marcó a la familia de Espartac Peran

Espartac Peran creció en un hogar donde la sombra de la tragedia siempre estuvo presente. En su libro, describe cómo la muerte de su hermano afectó profundamente a sus padres. Y es que estos nunca pudieron superar completamente la pérdida de su primer hijo.

"Crecí al lado de unos padres marcados por la muerte de su primer hijo. Era mi hermano mayor. No lo pude conocer, no coincidimos en el tiempo, pero es como si lo conociera de toda la vida", explica Peran. Y dejó claro que, a pesar de no haber compartido tiempo con Eliseu, siempre ha sentido su presencia.

La muerte de Eliseu no solo significó la pérdida de un hijo para sus padres. También fue un cambio profundo en la dinámica familiar.

Espartac Peran menciona cómo su padre quedó "silenciado para siempre" tras la muerte de su hermano. Un silencio que acompañó la vida familiar y que, de alguna manera, se convirtió en parte de su cotidianidad.

"Yo viví en una familia muy feliz y no tengo ningún reproche hacia mis padres", asegura Peran. Resaltó que, a pesar del dolor, sus padres siempre buscaron mantener un hogar lleno de amor.

Espartac Peran no conoció a su hermano

En una entrevista en el Planta Baixa, Espartac Peran profundizó en cómo la figura de su hermano fallecido ha sido una constante en su vida.

"Se llamaba Eliseu y es un hermano al que no conocí. Aunque me da rabia decir esto porque realmente tengo la sensación de haberlo tenido a mi lado. Murió a los 9 años, antes de mi nacimiento. Por tanto, yo nací en una familia con los padres marcados por la pérdida de un hijo", compartió.

"Había muchas cosas escondidas... Este tipo de pérdida nunca se supera. El duelo se marcha, pero la pena te acompaña y la tienes allí siempre".

Una de las rutinas más marcadas en la infancia de Espartac Peran fue la visita semanal al cementerio junto a sus padres. Este acto de recordar y honrar a Eliseu se convirtió en una forma de mantener viva la memoria de su hermano.

"Cada semana íbamos al cementerio con mi padre, que limpiaba el nicho mientras hablábamos", relató Peran. Describió, así, un ritual que no solo era un momento de conexión familiar, también era una manera de procesar la pérdida constante.