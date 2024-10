Enric Cambray, el sustituto de Àngel Llàcer, y su famosa pareja también actriz

Àngel Llàcer volvió recientemente a la televisión tras haber estado al borde de la muerte hace apenas cuatro meses. El presentador reapareció en el programa Col·lapse y contó el calvario que vivió debido a una infección grave que contrajo en un viaje a Vietnam.

Esta infección lo llevó a pasar por cuatro cirugías, una de las cuales casi le cuesta la pierna. De esta manera, el Àngel Llàcer compartió momentos muy emotivos al recordar cómo llegó a despedirse de sus seres queridos, temiendo por su vida.

"Me vi sobrepasado por el amor y el amor fue lo que realmente me hizo salir adelante. Me di cuenta de que había mucha gente que me amaba", confesó en el espacio presentado por Ricard Ustrell. Unas declaraciones que conmocionaron a la audiencia de TV3.

Actualmente, Llàcer sigue en proceso de recuperación, sin embargo, ha tenido que renunciar a importantes proyectos. Uno de ellos es la dirección de El dia de la marmota, la versión catalana del popular musical.

La producción ha decidido apartarlo temporalmente para que pueda enfocarse en su salud. Finalmente, Enric Cambray tomará las riendas de la dirección, junto a Manu Guix en la dirección musical y Miryam Benedited como directora de coreografía.

Enric Cambray, sustituto de Àngel Llàcer, tiene una novia también actriz

Enric Cambray es un actor, director y productor de teatro con una destacada trayectoria en los escenarios y en televisión. Cambray se ha hecho un nombre en el teatro gracias a sus actuaciones en obras como Hamlet.02, una versión humorística de la clásica de Shakespeare.

También es una cara muy querida en TV3, ya que es conocido por su papel en series como El cor de la ciutat y Com si fos ahir. Además, ha trabajado como director en varias producciones, incluyendo los Premios Goya.

Lejos de su trayectoria profesional, sabemos que Enric Cambray es pareja de una popular actriz. Estamos hablando de Júlia Bonjoch, la cual se está consolidando como una de las grandes promesas del espectáculo. Y es que ambos forman una preciosa pareja de artistas.

En más de una ocasión, el amigo de Àngel Llàcer no ha dudado en confesar su amor por Júlia. "Gracias por querer estar a mi lado. ¡Te quiero!", compartió Cambray a través de sus redes sociales con una foto de su pareja.

Sea como sea, ahora es momento de que Àngel Llàcer priorice su salud y bienestar sobre cualquier proyecto profesional. Después de enfrentar una situación tan grave, donde casi pierde la vida y una pierna, Llàcer necesita tiempo para recuperarse física y emocionalmente.