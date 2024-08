Elena Gadel, Noe de 'Com si fos ahir': su desconocida historia de amor con Toni Pagès

Elena Gadel, que saltó a la fama por concursar en la segunda edición de Operación Triunfo, ha capturado los corazones de muchos con su talento.

Especialmente, a los espectadores de TV3, quienes la han podido ver en los últimos años en la pequeña pantalla. Elena Gadel lleva 7 años encarnando a Noe en la popular serie Com si fos ahir, donde es pareja de Eduard Farelo.

Sin embargo, lo que muchos desconocen es la encantadora historia de amor que la une al músico Toni Pagès. Esta relación, que ha dado fruto a dos hijos, es una de esas historias de amor que parece sacada de un cuento. Pero con un toque realista que la hace aún más especial.

El inicio de la historia de amor entre Elena Gadel y Toni Pagès

La historia de amor entre Elena Gadel y Toni Pagès comenzó de una manera que pocos podrían haber previsto. En una entrevista, Gadel reveló que conoció a Pagès durante el musical Grease, en el que ella interpretaba a Rizzo y él era uno de los músicos que acompañaban la función.

"No me hacía caso", desveló el músico, que es batería del grupo Blaumut. "Y yo venga a tocar, a ver si me seguía el ritmo, pero no había manera". A pesar de este inicio algo torpe, el destino tenía reservado un final feliz para ambos.

La pareja tiene dos hijos en común, Nil y Maria

A pesar de los inicios difíciles, el amor acabó triunfando. La conexión que Gadel y Pagès establecieron durante esas presentaciones en Grease se fue fortaleciendo con el tiempo.

Lo que empezó como una serie de encuentros profesionales se transformó en una relación personal que rápidamente se volvió significativa.

En la actualidad, Elena Gadel y Toni Pagès forman una pareja sólida y feliz, y han construido una hermosa familia juntos. La pareja tiene dos hijos, Nil y Maria, quienes, sin duda, han añadido una nueva dimensión de felicidad a sus vidas.

Los pequeños son una parte integral de su vida familiar. Y ambos padres comparten con orgullo momentos de sus hijos en las redes sociales, mostrando una faceta más íntima y personal de sus vidas.