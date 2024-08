Las duras palabras de Lidia Torrent ante el desplante de Jaime Astrain: 'Eres un...'

Jaime Astrain se ha convertido en el centro de una polémica en redes sociales tras subir un video en el que le juega una broma a su novia, Lidia Torrent. En el video, Jaime se muestra de lo más cariñoso con Lidia mientras le entrega un paquete, aparentando que le va a proponer matrimonio. Sin embargo, lo que parecía un momento romántico era una broma que ha generado críticas incluso de Lidia hacia su novio, diciéndole: "Eres un mi**da".

Jaime Astrain simula hacer una petición de mano a Lidia Torrent

El video comienza con Jaime acercándose a Lidia, quien luce sorprendida y emocionada cuando él hace el amago de hincar la rodilla. La expresión de asombro y anticipación en el rostro de Lidia es evidente.

En ese preciso momento los amigos de la pareja, presentes en la escena, comienzan a gritar entre risas: "¡Nos vamos a Las Vegas!". Sin embargo, en lugar de seguir adelante con la propuesta, Jaime revela que todo es una broma.

La reacción de Lidia es inmediata. Su rostro cambia al darse cuenta de que todo ha sido un engaño, pasando del asombro al alivio y finalmente al enfado.

En el video, se puede escuchar claramente a Lidia decir: "Jaime, eres un mi**da. ¡Ya estaba con taquicardia, tío!". Aunque la escena parece ser una broma entre la pareja, la reacción de Lidia deja en claro que la situación la tomó por sorpresa.

Los usuarios de las redes sociales no ven con buenos ojos la broma de Jaime

Jaime, por su parte, intenta suavizar el momento al decir: "No podía haber dos sorpresas en el mismo día". Refiriéndose al hecho de que en la caja había otro regalo que también gustaría mucho a Lidia.

Además, en la descripción del video que compartió en sus redes sociales, añadió el comentario: "Cuando parecía que sí… pero no". Lo que refuerza la idea de que todo fue planeado como una travesura.

Sin embargo, la broma no ha sido bien recibida por muchos de los seguidores de la pareja, quienes han inundado las redes sociales con comentarios negativos hacia Jaime. Algunos usuarios han expresado su desaprobación de manera contundente: "Mi intuición me dice que ahí no es amiga". Otro comentario decía: "Lo dejo sí o sí, vamos…", reflejando el sentimiento de que la broma fue demasiado pesada y podría haber tenido consecuencias negativas para la relación.

A pesar de la controversia, ni Jaime Astrain ni Lidia Torrent han hecho declaraciones adicionales sobre el incidente. Han dejado que el video y los comentarios en redes sociales hablen por sí mismos. Lo que está claro es que la pareja se quiere y se respeta tanto como para hacer este tipo de bromas públicas sin ofenderse.