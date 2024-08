El sueño frustrado de Nagore Robles: de futura Miss España a 'Gran Hermano'

Nagore Robles ha sorprendido a todos al desvelar un secreto de su pasado durante una reciente emisión de su pódcast La casa de mi vecina. En este episodio contó con la participación de la influencer Judith Tiral y reveló que, antes de su salto a la fama, se había presentado a un certamen de belleza.

Nagore Robles confiesa que se llevó una banda en un certamen de belleza

El momento de la confesión surgió de manera espontánea, mientras Judith compartía una anécdota divertida. “Sabes que una vez me tocó un lote de kikos y tengo una banda que pone Miss Grefusa”, confesó Judith.

Entre risas, Nagore aprovechó la oportunidad para contar una historia que nadie se esperaba: “A mí me dieron la de Miss Simpatía. Porque guapa, guapa, no era”, dijo con su característico sentido del humor, provocando la sorpresa y curiosidad de su invitada.

Judith no tardó en preguntar: “¿Para Miss España?”. A lo que Nagore respondió: “¿Miss España yo? Me presenté a Miss Bizcaya. Claro, después hubiese sido Miss España, pero no llegué. El jurado dijo que era muy graciosa y me pusieron una banda de Miss Simpatía, porque la más maja era”.

Nagore saltó a la fama gracias a Gran Hermano

El destino, sin embargo, tenía otros planes para Nagore a pesar de que su sueño de convertirse en Miss España no se hizo realidad. Su participación en el certamen de Miss Bizcaya fue solo el comienzo de un camino que la llevaría a convertirse en una figura pública.

Poco tiempo después de su experiencia en el certamen de belleza, Nagore decidió presentarse al casting de Gran Hermano, un programa que marcaría un antes y un después en su vida. Su paso por la famosa casa no solo la dio a conocer al público, sino que también la consolidó como una personalidad mediática.

Desde su salida de Gran Hermano, Nagore Robles ha construido una exitosa carrera en televisión. Ha participado en numerosos programas como colaboradora y presentadora, siempre aportando su estilo inconfundible y su capacidad para conectar con la audiencia.

Además, Nagore ha sabido reinventarse a los cambios en el mundo de la comunicación, como lo demuestra en su pódcast La casa de mi vecina. Ahí combina entrevistas con invitados de diferentes ámbitos y sus propias reflexiones sobre temas de actualidad. En este espacio, Nagore ha demostrado una vez más su versatilidad y su capacidad para cautivar al público con su naturalidad y cercanía.