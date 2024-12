David Bisbal emociona a Rosanna Zanetti antes de acabar 2024: 'Más fuerte'

David Bisbal ha emocionado a Rosanna Zanetti con una tierna publicación de sus momentos en familia. “No necesito más que vuestro abrazo, vuestras risas, y sentir cómo la familia se hace más fuerte”, ha publicado antes de acabar el 2024. El cantante ha sorprendido a sus fans con una recopilación de cómo han sido estas primeras celebraciones navideñas.

Bisbal ha podido contar con la compañía de todos sus hijos, incluida la hija que tuvo con Elena Tablada. La influencer confesó hace unos días que su hija pasaría Nochebuena y Navidad con David, y así ha sido. Ahora, junto con Rosanna se prepara para dar la bienvenida al nuevo año y disfrutar de la Noche de Reyes.

David Bisbal emociona a Rosanna Zanetti

David Bisbal se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto personales como profesionales. El almeriense está triunfando con su disco de villancicos y eso se traduce en la última publicación que ha compartido con sus seguidores.

Bisbal ha emocionado a Rosanna Zanetti con un tierno mensaje en sus redes donde recopila sus momentos en familia antes de acabar el 2024. “No necesito más que vuestro abrazo, vuestras risas, y sentir cómo la familia se hace más fuerte”, ha escrito junto a un carrusel de instantáneas. Fotos en las que David aparece junto a sus hijos y, también junto a Rosanna, su mujer.

En una de esas imágenes, el almeriense posa abrazado a Ella, su hija mayor fruto de su relación con Elena Tablada. Hace unos días, Elena confirmó que Nochebuena y Navidad su hija la pasaría con su padre, y así ha sido. Como una gran familia, Bisbal ha posado feliz y sonriente, orgulloso de haber podido disfrutar de la compañía de los suyos.

David también ha querido tener muy presente a Zanetti con quien también ha compartido una bonita estampa navideña. El matrimonio se encuentra en un momento muy dulce y han sabido sobrellevar las últimas polémicas protagonizadas por la ex del cantante.

“Espero que hayáis pasado un buen día lleno de felicidad y magia en esta Navidad”, continúa diciendo el mensaje de Bisbal. “Ahora vamos a por el fin de año y a recibir con ilusión a los Reyes Magos”, añadía. “¡Que la emoción y el amor llenen cada rincón!”, finalizaba el andaluz.

Rosanna Zanetti responde al mensaje de David Bisbal

Rosanna no ha tardado en reaccionar a la publicación de Bisbal. En su caso, la venezolana también ha compartido un pequeño álbum de estas primeras celebraciones navideñas. No obstante, a diferencia de Bisbal, en su publicación no ha subido fotos de Ella.

Sí lo ha hecho de sus dos hijos, Bianca y Matteo, quienes han disfrutado mucho de ver a toda la familia unida. Zanetti asegura que se han centrado en “desconectar y disfrutar del tiempo en familia”, y que han sido unos “días mágicos”.

Hace unos días, la modelo confesó cómo han cambiado sus Navidades desde que es madre. Rosanna aseguró que, gracias a sus hijos, vive la Navidad de una forma diferente y mostró su deseo de vivirla en la intimidad. “Queremos pasar la Navidad en familia y hemos decidido disfrutar del día, queremos pasarlo bien, en casa”, explicó.

Y así parece que ha sido a juzgar por las publicaciones del matrimonio. En la intimidad de su hogar se han reunido todos para compartir un tiempo en familia disfrutando los uno de los otros.

Sin duda, unas celebraciones más navideñas que nunca donde los últimos éxitos de Bisbal no habrán dejado de sonar. La mítica versión de El Burrito Sabanero se ha convertido en la banda sonora de la gran mayoría de las casas españolas durante estas fiestas. También en la de David y Rosanna donde no habrá faltado una actuación íntima y familiar del almeriense.