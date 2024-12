Confirmada la mejor noticia sobre David de Gea, marido de Edurne: 'Es un gran...'

Edurne ha vuelto a ser el centro de atención. La cantante madrileña, quien lleva meses a caballo entre Florencia y Madrid desde que su marido, David De Gea, fichó por la Fiorentina, ha confirmado detalles entrañables sobre las próximas Navidades. Además, Edurne ha confirmado la mejor noticia sobre su marido confesando que: "Es un gran padrazo".

Estas serán las primeras que la pareja pase en Italia junto a su hija Yanay, de casi tres años. Esta semana, Edurne ha regresado a España para asistir a la gala benéfica de 'Equal de Spotify', un evento solidario que recauda fondos para apoyar a mujeres en la industria musical.

Allí ha coincidido con otras artistas y ha aprovechado para hablar con los medios de comunicación sobre sus planes navideños.

Edurne confiesa qué hará su familia durante la Navidad

La cantante ha compartido lo especial que será este año para su familia: "Estoy disfrutando mucho estas fechas a través de los ojos de mi hija, es maravilloso. Nos vamos a Florencia, estaré allí un par de semanas con nuestra peque y toda la familia. Primeras Navidades en Italia, y con muchas ganas", ha confesado entusiasmada.

No ha faltado el toque divertido en sus declaraciones: "Mucho panettone, me voy a hinchar", ha dicho entre risas.

Y ha añadido que no irá sola: "Vienen mis padres, mi hermano y mi abuela, me llevo a todo el mundo. Sabéis que soy muy familiar y me encanta disfrutar de estas fechas con ellos. Como David tiene que trabajar, pues nos trasladamos todos para allá".

Edurne confirma la mejor noticia sobre David de Gea

Edurne también ha hablado de su vida entre dos países. Ha explicado que se ha adaptado completamente a este nuevo ritmo, combinando sus compromisos profesionales en Madrid con su vida familiar en Italia.

"Nos vemos muchísimo. Las agendas se cuadran y, con dos horas de avión, voy y vengo muchísimo", ha explicado.

No ha dudado en presumir del rol de su marido como padre. "David es un gran padrazo, de los que se entrega y disfruta mucho con nuestra hija", ha declarado orgullosa.

Además, ha desvelado que, aunque se han planteado darle un hermano a Yanay, este no es el momento. "Tenemos muchos proyectos ahora mismo. Cuando sea el momento, llegará", ha señalado.

Edurne ha reconocido que está viviendo una etapa excepcional tanto personal como profesionalmente. "Estoy súper agradecida de todas las cosas que estoy viviendo", ha dicho emocionada. Y, como no podía ser de otra manera, ha dedicado unas palabras a David de Gea, destacando lo gran marido y padre que es.

Las primeras Navidades en Italia prometen ser inolvidables para la pareja. Entre reuniones familiares y la magia de la Navidad, Edurne y David de Gea están listos para vivir unas fiestas llenas de mucho amor, ilusión y nuevas tradiciones.