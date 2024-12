La confesión de Christian Gálvez y Patricia Pardo que ha encendido todas las alarmas

Christian Gálvez y Patricia Pardo se han convertido en los protagonistas de una reveladora conversación. La pareja ha hecho balance de su año, tanto personal como profesional, en un reciente evento. También compartieron sus pensamientos sobre la Navidad y sus deseos para el próximo año.

De esta conversación, han sorprendido las sinceras confesiones de Christian Gálvez sobre su situación profesional. A puertas de la Navidad, Patricia y el presentador se mostraron felices y en armonía, disfrutando de su vida familiar. "Queda vivir la vida con premios y cicatrices, bienvenidos sean, disfrutar en casa, lo que de verdad importa es de puertas para dentro", dijo Gálvez.

Christian Gálvez dejó clara su satisfacción con lo que realmente le importa: su familia y su bienestar personal. Aunque ambos desbordaban felicidad por su vida en pareja, el presentador habló de su año profesional. No tuvo problemas en reconocer que, en ese ámbito, no ha sido todo lo esperado.

Christian Gálvez reconoce que no ha sido un buen año

"Sobre todo en lo personal, un buen año, pero en lo profesional, reguleras. No podemos esconder la realidad, es la que es", confesó Christian Gálvez, abriendo una ventana a su vulnerabilidad. El presentador de televisión dejó claro que el 2024 no ha sido un año sencillo en cuanto a proyectos y trabajo en la televisión.

Recientemente, Christian Gálvez se ha tenido que enfrentar a la cancelación de ¡Boom! en Cuatro, otro programa que no consigue conectar con la audiencia. A pesar de sus esfuerzos, reconoce que ha tenido que lidiar con ciertos altibajos profesionales que no le han permitido brillar como hubiera querido.

A pesar de los problemas de este año, Christian Gálvez se mostró optimista. "Lo que tenga que venir, vendrá, Dios dirá", aseguró, refiriéndose a sus proyectos televisivos. "De momento estoy disfrutando mucho de la promoción de mi novela, que está yendo superbién", añadió.

Patricia Pardo es el gran apoyo de Christian Gálvez

Patricia Pardo, por su parte, aprovechó para lanzar un deseo para el futuro. "Yo salud, por supuesto, para todos, especialmente para los niños y toda la familia", dijo la periodista, destacando la importancia de la salud y el bienestar de sus seres queridos.

Patricia Pardo quiso reivindicar en favor de su pareja. Espera que en todos los ámbitos profesionales se valore más la "meritocracia" y el "talento". "Si no tienes un padrino o alguien que te respalde, tienes que remar mucho más", añadió. Un mensaje que puede trasladarse a la situación de Christian Gálvez.

¿Christian Gálvez y Patricia Pardo ampliarán la familia en 2025?

La pareja también aprovechó para hablar sobre la reciente maternidad de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. Patricia Pardo expresó su admiración por la joven mamá: "La llegada de un bebé siempre es motivo de alegría, para mí es el estado ideal de una mujer, es vida, es amor".

También se les preguntó por la posibilidad de ampliar su familia. Patricia Pardo respondió: "Hemos aprendido a decir de esta agua no beberé, lo he dicho mucho y ha sido todo lo contrario". La presentadora añadió: “No vamos a decir que no, pero tenemos un bebé en casa”.