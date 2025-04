El comunicado de Anabel Pantoja que confirma los rumores sobre su estado de salud

Anabel Pantoja ha decidido emitir un comunicado en el que desvela cuál es su estado de salud. La influencer subía a su perfil de redes una publicación en la que daba detalles de la intervención quirúrgica a la que se ha sometido. "Me han intervenido quirúrgicamente, pero nada grave, y os quiero contar qué me ha pasado para que podáis evitarlo", explicaba la sobrina de Isabel Pantoja.

Anabel se ponía en contacto con sus fieles desde la clínica en la que ha sido intervenida. Su intención no era otra que tranquilizarlos y alertarlos también para evitar que pasen por el mismo trance.

Anabel Pantoja da detalles de la intervención a la que ha sido sometida

La hija del fallecido Bernardo Pantoja aclaró que todo comenzó justo después de dar a luz. Entonces se quitó los pendientes que llevaba puestos y no volvió a ponérselos de nuevo.

"A los dos días tenía los agujeros cerrados", aseguraba Anabel en la citada publicación, añadiendo que, al intentar volver a colocárselos, fue incapaz.

Pasados unos días, Anabel se dio cuenta de que tenía unos bultos en la oreja derecha. Si bien en un principio pensó que podría tratarse de unos granos infectados, finalmente resultaron ser quistes de inclusión térmica. Una dolencia que ella misma define como "quistes de tu propia piel".

La prima de Kiko Rivera acudió a un centro de salud donde le explicaron que debía ser intervenida quirúrgicamente. "En un ambulatorio no me lo hacían y he tenido que buscar un médico estético para que después quede bien", recalcaba.

La creadora de contenido mostraba a sus fieles cómo su lóbulo estaba infectado. A continuación, Pantoja enseñaba cómo había quedado su oreja después de pasar por el quirófano y recibir algunos puntos de sutura. "Lo han hecho estupendamente", aclaraba para después advertir que si hubiera esperado más "la cosa hubiera pintado mal".

Anabel Pantoja ha reconocido que no ha priorizado en ella

Así, tras pasar la Semana Santa en tierras andaluzas, Anabel ha solucionado un problema de salud que le tenía intranquila. Además, ha aprovechado esta circunstancia para alertar a sus seguidores sobre la importancia de prestar atención a este tipo de problemas y actuar a tiempo, evitando, por tanto, males mayores.

"Estoy bien", señalaba a modo de conclusión la andaluza, reconociendo que no había priorizado su salud desde que nació su hija Alma. "Ese ha sido el problema", admitió, refiriéndose a que tenía puesto el foco en su pequeña.

Muy agradecida al centro médico en el que fue intervenida, Anabel quiso dejar claro que había quedado muy satisfecha con el trato recibido. "Hasta he llorado en el quirófano y la enfermera me cogió la mano", aseguraba emocionada. Unas palabras con las que ha querido destacar la importancia del trabajo de los sanitarios en cuyas manos había confiado.