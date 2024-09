¿Cuánto cobra Johnny Depp por sentarse en ‘El Hormiguero’ y hundir a David Broncano?

Hoy, la audiencia española está expectante, ya que esta noche, Johnny Depp, una de las estrellas más icónicas de Hollywood, acudirá a El Hormiguero. La visita del actor a uno de los programas más populares de la televisión española no ha pasado desapercibida. Sin embargo, uno de los afectados será David Broncano, que esta vez puede sufrir en las audiencias frente a esta visita internacional.

El hecho de que Johnny Depp haya decidido aparecer en el programa de Pablo Motos ha despertado gran curiosidad. Muchos se preguntan si hay algo más detrás de su presencia en El Hormiguero, en particular, cuánto cobra una estrella de su talla por aparecer en este programa.

¿Qué se llevará Johnny Depp por asistir a El Hormiguero?

Esta pregunta se ha planteado más de una vez, sobre todo cuando se trata de figuras de alto perfil como Johnny Depp. Sin embargo, según lo ha revelado en múltiples ocasiones Pablo Motos, El Hormiguero no paga a sus invitados.

En una reciente entrevista con Miguel Ángel Revilla, Pablo Motos lo confirmó una vez más. Desde sus inicios, hace 18 años, ningún invitado ha cobrado por sentarse con las famosas hormigas Trancas y Barrancas.

De hecho, Pablo Motos explicó que las celebridades no cobran porque acuden principalmente para promocionar sus proyectos. Sin embargo, saben que El Hormiguero es un escaparate perfecto, con millones de espectadores. Esta exposición mediática es considerada una compensación suficiente para muchas estrellas, ya que impulsa sus trabajos más recientes.

Para una estrella como Johnny Depp, la promoción de sus proyectos es fundamental. Su aparición en un programa como El Hormiguero le permitirá acercarse a la audiencia española, una parte del mercado europeo en el que su influencia sigue siendo potente.

Esta exposición es particularmente importante en momentos en los que Johnny Depp ha pasado por altos y bajos en su carrera. Sobre todo tras los juicios que lo han tenido en el centro de atención mediática mundial.

Aunque los invitados no cobran, se ha rumoreado que Pablo Motos tiene un detalle especial con alguno de ellos. En el pasado, se sabe que ha obsequiado regalos exclusivos a figuras de renombre como Will Smith y Sergio Ramos. Estos regalos no son una forma de pago, sino más bien un gesto de agradecimiento por su participación.

Sergio Ramos, por ejemplo, recibió una hormiga de bronce como recuerdo de su visita. Will Smith, por su parte, ha sido agasajado con regalos en varias de sus apariciones en El Hormiguero, ya que es uno de los invitados recurrentes del programa.

La gran pregunta ahora es: ¿habrá algún gesto especial para Johnny Depp esta vez? Una pregunta que quedará resuelta esta noche. Los fans del programa estarán atentos para ver si el carismático actor recibe algún detalle por parte de Pablo Motos.

La presencia de Johnny Depp en El Hormiguero podría hundir a David Broncano

David Broncano ha logrado una sólida base de seguidores con su estilo único de entrevistas y humor. Sin embargo, enfrentarse a la presencia de una estrella de la magnitud de Johnny Depp es, sin duda, un reto. Las audiencias entre ambos programas podrían estar más desbalanceadas que nunca.

No cabe duda de que esta noche promete ser emocionante para los espectadores de El Hormiguero. Ha quedado claro que Johnny Depp no cobrará ni un céntimo por su participación, pero habrá que ver si Pablo Motos tiene algún detalle con él. Además, la presencia del actor en el programa es un acontecimiento que no solo eclipsará a la competencia, sino que también dejará a la audiencia hablando por días.

Sin duda, David Broncano tendrá que enfrentarse a una dura noche en términos de audiencias. No obstante, como es habitual en él, probablemente aprovechará la ocasión para bromear sobre la situación.