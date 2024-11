En un nuevo episodio del programa Ni que fuéramos, María Patiño ha hecho estallar la polémica al poner sobre la mesa uno de los rumores más comentados en redes sociales. María Patiño ha desvelado el rumor: se ha comentado que Chelo García-Cortés sintió algo en el pasado por Terelu Campos. Chelo García-Cortés aclara en el programa si ha tenido alguna 'noche de amor' con Terelu Campos al igual que tuvo con su amiga, Bárbara Rey, en el pasado.

María Patiño, con su estilo directo, paraliza el programa para interrogar a Chelo. “Esto es en serio”, asegura María, mirándola a los ojos con determinación.

“Lo que cuentan, en un momento determinado y desconozco el año, es que tú buscabas quedar constantemente con Terelu porque te atraía”. Las palabras de María resuenan en el estudio, y el silencio se apodera del set.

Chelo García-Cortés aclara si ha tenido alguna 'noche de amor' con Terelu Campos

La presentadora no se detiene ahí y añade: “Y que estabas convencida de que ella iba a caer en tus redes. ¿Esto es verdad?” La pregunta se lanza al aire y la expectación crece. ¿Confirmará Chelo lo que tantos han rumoreado, o negará esta supuesta atracción por la hija de María Teresa Campos?

Chelo García-Cortés, con un gesto serio, no tarda en responder. “Esto es mentira”, afirma, mirando fijamente a María. Con esta declaración, Chelo corta de raíz cualquier posibilidad de que haya existido algo entre ella y Terelu Campos.

La veterana colaboradora aprovecha para aclarar que, aunque ha tenido otras ‘noches de amor’ en el pasado, nunca ha sentido por Terelu lo que sintió, por ejemplo, por Bárbara Rey.

Chelo García-Cortés declara su amor por su mujer, Marta Roca

La revelación sobre Bárbara Rey, que tiempo atrás causó revuelo en los medios, vuelve a surgir de manera inevitable. Chelo no niega esa relación pasada, pero enfatiza que en el caso de Terelu, no hay nada que confesar. “A mí no me ha atraído nunca”, sentencia Chelo.

Luego, con una sonrisa pícara, añade mirando a María: “Al igual que tú tampoco me has gustado nunca”. Estas palabras arrancan algunas risas en el plató, aligerando brevemente la atmósfera de tensión.

Pero la declaración más sorprendente de Chelo viene a continuación, dejando claro que su relación amorosa actual con Marta es sólida y sin fisuras. “Si tuviese que serle infiel a Marta, lo haría con un hombre, porque Marta como mujer me llena plenamente”, confiesa Chelo, dejando a todos boquiabiertos. Con esta afirmación, Chelo deja claro que su amor y atracción están completamente orientados hacia su esposa Marta, y que en ningún momento ha sentido interés por Terelu.

La confesión de Chelo no solo aclara la situación, sino que también pone en valor su compromiso con Marta. A lo largo de su intervención, Chelo insiste en que su relación con Terelu siempre ha sido de respeto y amistad. A pesar de los rumores que han circulado por redes sociales, García-Cortés se muestra firme y decidida a desmentir cualquier tipo de malentendido.