Carmen Borrego, muy enfadada, da la última hora sobre su exmarido: 'Solo quiero que…'

Carmen Borrego ha roto su silencio con un mensaje contundente y cargado de emociones, en un momento delicado de su vida familiar. Justo antes de comenzar sus esperadas vacaciones, la colaboradora televisiva lanzaba un desesperado ruego en directo a su hijo, José María Almoguera. Y es que Carmen ha explicado, en un intento por recuperar el contacto con su nieto Marc, que: "Solo quiero que me deje ser abuela".

Carmen Borrego hace una petición a su hijo, José María Almoguera

El contexto de esta petición es profundamente doloroso para Carmen, quien ha expresado en más de una ocasión su deseo de poder formar parte de la vida de su nieto. José María, fruto del matrimonio de Carmen Borrego con su exmarido Francisco Almoguera, ha tomado la decisión de distanciarse de su madre.

La petición de Carmen no podría haber sido más clara: "Solo quiero que me deje ejercer de abuela". Una súplica que refleja la frustración que experimenta al no poder estar presente en su vida durante estos momentos tan importantes de su desarrollo. Sin embargo, y pese a sus intentos, José María no ha respondido al llamado de su madre, prefiriendo centrarse en sus propias vacaciones.

En un giro que ha añadido más tensión a la situación, José María ha sido visto disfrutando de sus días de descanso en Estepona. En compañía de su hijo Marc y su padre Francisco Almoguera, José María ha encontrado en su padre un gran apoyo tras la ruptura definitiva con su madre. Esta separación no solo ha afectado la dinámica familiar, sino que ha dejado a Carmen en una posición especialmente vulnerable.

Carmen explica si le molesta o no ver a su hijo en compañía de Francisco Almoguera

Carmen Borrego, que también ha optado por pasar unos días de descanso en Málaga, finalmente ha decidido enfrentarse a la situación y hablar con los medios de comunicación. Frente a los micrófonos de Europa Press, Carmen aclaró que, aunque las imágenes de su hijo junto a su exmarido podrían haberle afectado, no siente ningún tipo de molestia al respecto.

"No me molesta en absoluto porque mi hijo está donde ha veraneado toda su vida desde pequeño. ¿Por qué me voy a molestar?", declaraba con serenidad, intentando mantener la calma ante una situación que claramente la desborda emocionalmente.

Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad, se percibe la angustia de una madre que ve cómo su familia se fragmenta cada vez más. "Ya he dicho, por activa y por pasiva, que solo quiero que mi hijo sea feliz. Y lo único que le deseo es toda la felicidad del mundo, ya está, si él está allí feliz pues, fenomenal", añadió Carmen.

Este verano se ha convertido en una verdadera prueba para Carmen Borrego. Alejada de su nieto, Carmen no ha podido disfrutar plenamente de esa faceta de la abuela que tanto anhela. Esperemos que pronto la colaboradora de televisión pueda disfrutar de la compañía de su nieto.