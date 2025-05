Carlota Corredera, hundida: filtran por qué se ha separado de su marido, Carlos Maza

Carlota Corredera confirmó en octubre del año pasado su ruptura sentimental con el que hasta entonces era su marido. La presentadora gallega y Carlos de la Maza rompían después de más de una década de unión fruto de la cual nació su hija Alba. Ahora, varios meses después del anuncio del final de su relación se ha sabido que la razón fue el desgaste de la pareja.

La confirmación del final de su matrimonio llegó mediante un comunicado en sus redes sociales. Entonces, Carlota dejó claro que si bien Carlos de la Maza y ella ya no son pareja, siempre serán familia y su prioridad es el bienestar de su única hija.

En su día, la periodista decidió no entrar en los detalles que provocaron la inesperada ruptura. Aun así, se refugió en las redes para contar cómo se sentía en ese momento determinante de su vida. La comunicadora entonces pidió tiempo para poder digerir la complicada circunstancia que estaba viviendo.

Sale a la luz la verdadera razón por la que Carlota Corredera y su marido rompieron su relación

Sus seguidores, al conocer la noticia de la ruptura, cayeron en la cuenta de que la presentadora llevaba meses sin publicar nada de su vida con Carlos de la Maza. Algo que llamó la atención más aún teniendo en cuenta todo lo que había compartido hasta la fecha. Ni siquiera se refirió a su aniversario de bodas, un hecho que después encontró explicación.

La periodista esperó hasta el mes de marzo para sincerarse sobre el momento vital en el que se encuentra. Fue poco antes de estrenar Tentáculos, el nuevo espacio televisivo que presenta, cuando explicó cómo afronta su nueva realidad.

"Ahora mismo estoy en pleno proceso de reconstrucción. No soy la misma mujer que presentó Sálvame, soy otra Carlota", dejaba caer la gallega.

La periodista explicó que no estaba dispuesta a pelear en todas las batallas

Entonces, habló de su situación tras el divorcio de su marido. "Tengo 50 años, separada, otras circunstancias…", explicaba sobre los cambios vitales que había experimentado desde su última aparición televisiva.

Corredera afirmó algo en aquel momento que algunos creyeron era una pista sobre lo que pasó en su matrimonio: "Antes peleaba cada centímetro. Yo creo que ahora elijo las batallas porque no compensa, al final mis energías tienen que estar en las batallas que merecen la pena", sentenciaba.

Unas palabras con las que podría estar dando a entender que luchar más por su relación ya no tenía sentido. Razón por la que decidió no seguir adelante y por la que ella y el padre de su hija decidieron tomar caminos separados.

Corredera, intentando normalizar la situación explicó que, si bien en otra época esto no era así, ahora las separaciones están a la orden del día. Centrada en su nuevo trabajo televisivo, la que fuera presentadora de Sálvame, demostró tenerlo claro.

"Nunca renunciaré al amor, lo he vivido y no sé si lo volveré a vivir", reconoció. Unas palabras tras las que confirmó que "nunca" empezaría otra historia si no estuviera bien "y ese punto aún no ha llegado".