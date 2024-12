El bombazo de Antonio David Flores que ha dejado completamente mudo a Kiko Rivera

Antonio David Flores ha dedicado uno de sus vídeos más recientes de su canal a un libro que se ha publicado sobre Isabel Pantoja. Un trabajo que ofrece un relato inédito sobre la vida de la tonadillera, repasando su trayectoria artística y personal

"Si Isabel Pantoja no existiera habría que inventarla", afirmaba la autora de la biografía no autorizada sobre la ex de Julián Muñoz. Según esta ningún otro rostro conocido habría podido aguantar lo que ella ha vivido y menos en silencio.

El libro, titulado Isabel Pantoja, sigo siendo esa deja a la vista diferentes episodios de la vida de ella, cuyos ingredientes dan para escribir una novela.

Antonio David Flores da voz a la autora de la biografía no autorizada

La autora de la obra, María José Lorenzo, aceptaba la invitación de Antonio David Flores e intervenía en directo en su canal. La citada escritora explicaba que ha intentado plasmar las luces y sombras de Isabel Pantoja como nunca antes se había hecho.

Precisamente ella fue quien realizó la primera que entrevista a Kiko Rivera cuando este tan solo tenía cinco años. También tuvo ocasión de entrevistar a la tonadillera por última vez el año que recibió la Medalla de Andalucía. Entonces mantenía una relación con Diego Gómez y la única condición que le puso fue que pudiera contar con un peluquero y un maquillador.

En la citada biografía Lorenzo narra momentos de la vida de la artista desde su nacimiento en el popular barrio de Triana en Sevilla. Isabel creció rodeada del cariño de sus padres y sus tres hermanos varones. Una obra que refleja las diferentes etapas vitales de la artista.

Viuda y madre de un bebé de siete meses; madre soltera de una niña adoptada; abuela de unos niños a los que no ve. A lo largo de estos últimos años el escándalo y el juicio mediático han sido constantes en su vida. Una detención, un juicio y un tiempo en la cárcel.

Kiko Rivera no esperaba lo que sobre Isabel Pantoja ha quedado a la vista

Y ahora, su regreso a los escenarios y una gira triunfal en América. Sin embargo, regresar a España es volver a la más dura realidad. Su país en el que sigue siendo noticia y dando titulares.

Pese a que desde hace muchos años Isabel Pantoja evita responder a los medios sobre preguntas relacionadas con su vida, sus hijos no piensan igual. Distanciados desde hace años, según la autora de la biografía no autorizada los hijos de Pantoja "tienen mucho que demostrar".

En concreto deben demostrar que la quieren. Según ella es necesario que haya una correspondencia recíproca para que se produzca un acercamiento. Una circunstancia que en estos momentos no parece que esté cercana, pero tampoco es imposible.