Blanca Romero confirma el rumor sobre Íker Casillas: ‘El amor siempre es bienvenido’

A raíz de todo el revuelo que se ha generado alrededor de la vida sentimental de Íker Casillas, Blanca Romero ha roto su silencio para confirmar un rumor sobre el futbolista. “El amor es bienvenido siempre”, ha asegurado la actriz en relación con el supuesto affaire del deportista y María José Suárez.

Este miércoles, 4 de diciembre, horas después de que Semana anunciara el supuesto romance entre el exguardameta y la modelo, la presentadora de Telecinco ha reaparecido en Madrid. Y lo ha hecho para asistir a la gala de premios Personaje del Año, organizada por Vanity Fair.

Durante el correspondiente photocall, Blanca Romero no ha tenido ningún problema en compartir su opinión acerca del posible idilio entre Íker Casillas y la modelo. Momento en el que ha confirmado uno de los rumores que está circulando al respecto.

Tras asegurar ante las cámaras de Europa Press que no sabe si se trata de “un fuera de juego o de un gol que nos han colado”, la actriz ha dejado clara su opinión personal.

“Hombre, yo creo que son amigos de toda la vida, son familia que coincidiría, no creo. Pero el amor es bienvenido siempre, o sea, que parejón harían parejón, pero no creo, no lo sé”.

Blanca Romero da un paso al frente: “El amor siempre es bienvenido”

Aunque ha puesto en duda toda la información publicada sobre el supuesto romance entre Íker Casillas y María José Suárez, Blanca Romero ha sido clara con sus declaraciones. Tanto es así que ha asegurado que, de ser cierto, harían un “parejón”. “El amor es bienvenido siempre”, ha añadido a continuación.

No obstante, y a pesar de los rumores, el exjugador de fútbol acudió a sus redes sociales nada más enterarse de la noticia para desmentir su relación con la modelo. “Qué aburrimiento, de verdad… Dejad de crear rumores y chuminadas”, comenzó explicando en su perfil de X.

“Si coincido con María José, nos saludaremos siempre, incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. Es más, compartiremos hasta mantel. Son más de 20 años que nos conocemos, sed serios, por favor”, añadió a continuación.

Por otra parte, la presentadora de Mediaset España no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre la recién anunciada retirada de su exmarido, Cayetano Rivera.

“Me lo preguntaron ayer en el aeropuerto. Bueno, pues mira, si ya no arriesga más, me parece fenomenal… Porque oye, así ya, qué necesidad de arriesgar la vida, ¿no? Así ya está protegido”, ha asegurado Blanca Romero durante el mencionado evento social.