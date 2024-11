Bertín Osborne, ex de Fabiola Martínez, recibe un inesperado mensaje: ‘No hay más’

Bertín Osborne acaba de recibir un nuevo e inesperado mensaje por parte de Gabriela Guillén. Gracias a sus últimas declaraciones, el exmarido de Fabiola Martínez se ha enterado de cómo se encuentra actualmente el corazón de la empresaria paraguaya: “No hay más amor para mí”.

Hace unas horas, la modelo ha reaparecido en Madrid para asistir a la presentación de la aplicación dedicada a las experiencias de lujo, Red Fun. Visiblemente contenta con su nueva maternidad, no ha tenido ningún problema en atender a la prensa durante el correspondiente photocall.

Después de dar algunas pistas sobre el hijo que ha tenido junto a Bertín Osborne, los reporteros han querido saber si está abierta al amor. Un momento en el que Gabriela Guillén le ha mandado un inesperado mensaje al exmarido de Fabiola Martínez: “Enamorada de su hijo, no hay más amor para mí en pareja”, ha reconocido ante las cámaras.

Bertín Osborne recibe un inesperado mensaje de Gabriela Guillén: “El único hombre en mi vida es…”

Aunque no le cierra “las puertas” al amor, Gabriela Guillén ha asegurado que, tras el mazazo que se llevó con Bertín Osborne, “por el momento el único hombre en mi vida es mi hijo”.

No obstante, y a pesar de estas reveladoras palabras, la empresaria paraguaya se ha mostrado en todo momento de lo más conciliadora con el ex de Fabiola Martínez. Tanto es así que no se lo ha pensado dos veces a la hora de lanzarle una propuesta de cara a las próximas Navidades.

Después de confirmar que “las cosas están bien” entre ellos, Gabriela ha asegurado que su intención es viajar hasta Paraguay “como todos los años”. Sin embargo, también ha dejado muy claro que si Bertín Osborne quiere, “podrá” estar con su hijo en estas fechas tan señaladas.

“Las intenciones, le podéis preguntar a él. Yo digo desde mi punto de vista y lo que puedo decir, ya está. Están siempre abiertas, nunca le he puesto impedimentos para ver al niño”, ha añadido a continuación.

Además, y aunque en un principio se ha mostrado algo reacia a hablar del hijo que ha tenido junto a Bertín Osborne, finalmente ha asegurado que “está precioso”.

“Estoy feliz con mi hijo y agradecida. Cada día le veo crecer sano y la verdad es que estoy encantada. Tiene «mamitis», pero bueno, estoy encantada”, decía.

Por otro lado, Guillén ha acabado revelando que su hijo “se parece al padre”. “Es muy alto, tiene un percentil muy alto… Yo le veo guapísimo, no le veo parecido a mí o a él”, ha añadido a continuación. También ha asegurado que “es rubio” y “blanquito” como Bertín Osborne, aunque no tiene los ojos azules como él: “Bueno, mis ojos han ganado”.