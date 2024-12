Belén Esteban, tras años callada, destapa la cruda realidad de Jorge Javier Vázquez

Belén Esteban mantiene con Jorge Javier Vázquez una relación de amistad marcada por los altibajos. La ex de Jesulín y el que fuera presentador de Sálvame llegaron incluso a protagonizar un sonado conflicto por sus distintas posturas políticas. Ahora, tras más de un año desde que sus caminos profesionales se separaron, Belén ha hablado de cómo es su relación actual con Jorge Javier.

"Nos vemos muy poco", comenzaba diciendo sobre el de Badalona en una reciente entrevista. A continuación Esteban justificaba su respuesta. "Él está trabajando mucho, y nosotros también, que aquí venimos todos los días de lunes a viernes, pero buena relación, siempre buena relación", afirmaba.

La colaboradora de Ni que fuéramos daba a entender que tanto ella como Vázquez trabajan entre semana y apenas les queda tiempo libre. Preguntada sobre si intercambia mensajes con el presentador de El Diario de Jorge, la madre de Andrea Janeiro asentía: "Hablamos por teléfono y todo eso".

Belén Esteban desvela cómo es su relación con Jorge Javier

Belén reconocía que en alguna ocasión ha visto el espacio que actualmente presenta el que fuera durante más de una década su compañero. Además, dejaba caer que Jorge Javier seguramente algún día habrá visto también el espacio en el que ella colabora.

Pese a que ya no se ven a diario como cuando ambos trabajaban en Sálvame, la buena sintonía entre Belén y Jorge Javier se mantiene. Algo que se ha puesto de manifiesto en ocasiones como cuando Vázquez se mostró a favor de que Televisión Española cuente con la ex de Jesulín para la cadena pública. "Sería icónico ver a Belén Esteban concursando en MasterChef Celebrity", dejó caer el presentador.

El catalán calificaba el hecho de no contar con Belén Esteban "Lo de no contratarla tiene un nombre: prejuicio".

Sin embargo, a lo largo de estos años la audiencia ha sido testigo de cómo la relación entre presentador y colaboradora ha ido cambiando. Cabe recordar el duro enfrentamiento que se vivió en el plató de Sálvame cuando Belén regresó a televisión tras más de 100 días de ausencia tras el confinamiento.

La tertuliana y el presentador mantuvieron una fuerte discusión a cuenta de la gestión de la crisis por parte de los políticos. La polémica estalló cuando la tertuliana afirmó que "el Gobierno no ha estado a la altura". Además, dejó caer que ella prefería una persona que le diera confianza y puso como ejemplo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Belén Esteban y Jorge Javier han mantenido una relación de amistad llena de altibajos

Fue entonces cuando el presentador catalán sentenció a la madre de Andrea Janeiro. "Has dejado de ser la princesa del pueblo para convertirte en una Cayetana", dijo sin ocultar sus preferencias políticas. Unas palabras que provocaron que Belén Esteban se reafirmara en su discurso.

En otra ocasión el enfado llegó cuando la de Paracuellos se enteró de que Vázquez había enseñado al resto de colaboradores un meme con una foto suya que circulaba en redes. Un gesto que no sentó nada bien a Belén. "Me molesta que lo enseñes porque yo de ti no hago coñas...", soltó al de Badalona.

Ahora, más de un año y medio después del final de Sálvame, Belén y Jorge Javier siguen trabajando en televisión, pero en diferentes cadenas. El tiempo dirá si en un futuro volverán a compartir plató como hicieron durante años.