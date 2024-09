Belén Esteban desvela el enorme favor que le hizo David Broncano: ‘Tuvo el detalle…’

En Ni que fuéramos, María Patiño y los colaboradores dieron la enhorabuena a David Broncano por el tremendo éxito de La Revuelta. Y repasando la carrera de Broncano, el equipo del programa recordó las apariciones de Belén Esteban en La Resistencia.

Entre recuerdos, la colaboradora de televisión confesó el gran favor que David Broncano le hizo en su momento. “Tuvo el detalle de mandar una azafata”, reconoció la ex de Jesulín de Ubrique.

Belén Esteban explica la anécdota del pasado que vivió con Broncano

Belén Esteban visitó en varias ocasiones el famoso late-night de Broncano, dejando momentos únicos que se ganaron la simpatía del público. Durante la emisión de Ni que fuéramos, el equipo del programa decidió rememorar algunas de estas entrevistas entre Broncano y Esteban. Fue en ese contexto, tras ver de nuevo las imágenes, cuando Belén Esteban decidió compartir una anécdota personal que tuvo con el presentador.

La madre de Andrea Janeiro confesó en directo: “Yo tengo un sobrino, mi sobrino Juan, que tiene su novia y le gusta mucho Broncano. Él quería ir a La Resistencia, y me llamó para decirme que le haría muchísima ilusión asistir”, explicó.

Ante la petición de su sobrino, Belén no dudó en utilizar su influencia para intentar conseguir entradas para el programa. Esto lo hizo a pesar de que sabía que la demanda para asistir como público era muy alta. “Mi sobrino estaba en Gran Vía, me llamó el mismo día y, aunque no sabía si iba a ser posible, decidí llamar”, relató.

Belén Esteban se siente muy agradecida con David Broncano

La sorpresa para Belén Esteban fue mayúscula cuando, a pesar de lo improvisado de la situación y el poco tiempo que había, David Broncano accedió. Tanto el sobrino de Belén como la novia de este asistieron al programa y Broncano, además, tuvo un gesto aún más especial con ellos.

“Broncano tuvo el detalle de mandar a una azafata para recibirlos, bajarlos al plató y, además, hacerse una foto con ellos”, compartió. “Y se lo agradecí mucho, porque eso no lo hacen todos”, añadió. Dejando claro el impacto positivo que ese gesto tuvo en ella y en su familia.

El gesto de David Broncano reforzó la buena relación entre ambos personajes públicos. Además, confirmó lo querido y admirado que es el presentador tanto dentro como fuera del ámbito televisivo.

Broncano, con su carácter desenfadado y su humor ácido, ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón de sus seguidores y compañeros de profesión. Esta anécdota lo demuestra una vez más. Para Belén Esteban, lo ocurrido quedó grabado como una experiencia inolvidable que reflejó la generosidad de Broncano y su cercanía con el público.