La siempre polémica Belén Esteban ha vuelto a dejar boquiabiertos a sus seguidores con una revelación explosiva sobre el nuevo proyecto profesional de Alejandra Rubio. Durante Ni que fuéramos, Belén no ha dudado en desvelar lo que, según ella, nadie sabía hasta ahora sobre el nuevo trabajo de Alejandra Rubio. Y es que el documental que Alejandra está grabando aún no ha sido comprado por ninguna cadena de televisión.

Belén Esteban ha contado, sin rodeos, que Alejandra Rubio se encuentra en plena grabación de un reality show centrado en su vida actual y en el proceso de su embarazo. "Yo la información que tengo es que lo está haciendo Cuarzo, que es una buena productora", ha declarado Belén, dando a entender que hay una importante infraestructura detrás de este proyecto.

Sin embargo, ha añadido un dato inesperado: "No lo tienen vendido". A pesar de estar en pleno rodaje, ninguna cadena de televisión ha comprado todavía el programa, lo que ha dejado sorprendidos tanto a la audiencia como a los compañeros de plató.

Belén Esteban desvela que Terelu Campos estará en el documental de su hija

Según Belén, la idea de Alejandra ha sido inspirarse en el fenómeno que protagonizó María Pombo, quien también hizo un reality sobre su embarazo y que generó gran interés mediático. La colaboradora no se ha quedado ahí y ha ido aún más lejos, señalando que incluso Terelu Campos aparece en este nuevo programa. "Yo sé que Terelu sale", ha confirmado Belén.

Pero lo que más ha sorprendido a todos ha sido el relato detallado de cómo Alejandra ha estado evitando a la prensa para mantener en secreto la producción. "Yo me he quedado muy alucinada porque cuando yo la veía entrar sola al ginecólogo yo sabía que no era verdad", ha confesado Belén.

Belén Esteban destapa lo que nadie sabe sobre el nuevo trabajo de Alejandra Rubio

Al parecer, el equipo de grabación ha ideado un sistema para evitar que los paparazzi capturen imágenes de Alejandra en momentos clave. "Ella entraba por una entrada y los demás por otra, para que no los pillase la prensa porque se está grabando todo", ha explicado Belén.

La confesión de Belén no ha tardado en generar una gran expectación entre los seguidores de Alejandra y los medios. Muchos se preguntan si este nuevo proyecto verá finalmente la luz y qué cadena se atreverá a apostar por un formato tan personal y arriesgado.

En el plató de Ni que fuéramos, los comentarios de Belén Esteban no han pasado desapercibidos. Este inesperado giro en la carrera de Alejandra Rubio ha abierto un nuevo capítulo en su vida pública. Si el reality llega finalmente a emitirse, promete convertirse en uno de los proyectos más comentados del año.