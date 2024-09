Bárbara Rey frena 'Y ahora Sonsoles' para anunciar una noticia que cambia su historia

El programa Y ahora Sonsoles vivió uno de sus momentos más impactantes cuando Bárbara Rey irrumpió en directo para hacer unas sorprendentes declaraciones. Lo que parecía una tarde normal de tertulia sobre su vida privada, protagonizada por la aparición de Jenny Llada, acabó convirtiéndose en un giro inesperado. Bárbara entró en directo para anunciar una noticia, que no es amiga de Jenny Llada, algo que cambia su historia por completo.

La actriz Jenny Llada había sido invitada al programa para hablar sobre la relación que mantuvieron Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I. Un tema que sigue suscitando un gran interés mediático a pesar del paso del tiempo.

Llada, que afirmaba haber sido muy cercana a Bárbara, relataba que la vedette le contaba muchos detalles de su vínculo con el entonces monarca. Según Jenny, fue testigo de la relación y conocía de primera mano detalles que Bárbara le habría confesado.

Bárbara Rey entra en directo para contar su verdad

Sin embargo, en un giro inesperado, mientras Llada hablaba en el plató, Bárbara Rey decidió intervenir en el programa mediante una llamada telefónica en directo. La vedette, cansada de escuchar lo que consideraba una versión inexacta de su vida, tomó la iniciativa y pidió la palabra.

"Primero, buenas tardes", comenzó diciendo Bárbara, con una serenidad que ocultaba la tensión del momento. Desde el otro lado de la línea, se escuchó claramente su voz firme y decidida, interrumpiendo el flujo habitual del programa.

El rostro de Jenny Llada cambió de inmediato, evidenciando sorpresa ante la intervención inesperada de Bárbara. Fue entonces cuando la vedette lanzó una confesión contundente: "Mira cómo le ha cambiado la cara a Jenny", comentó.

"Le quiero mandar a esta amiga un mensaje", continuó Bárbara, visiblemente molesta. "Nos dejamos de hablar porque ibas hablando cosas de mi vida que nunca te he contado", añadió con firmeza. Dejando en evidencia que las palabras de Llada no se correspondían con la realidad, según su versión.

Bárbara Rey no dudó en acusar a Jenny de divulgar información falsa sobre su vida privada. "Habla de tu vida", insistió Bárbara, enviando un mensaje claro y directo a su ex amiga, dejando en claro que no tolerará más que otros hablen por ella.

"Yo no hago nada hablando de ti", añadió con firmeza. Esta intervención telefónica de Bárbara Rey fue vista como un paso decisivo, un momento que podría marcar un antes y un después en su historia.

Bárbara Rey no está dispuesta a seguir quedándose callada

Este incidente puede ser interpretado como una declaración de intenciones. Bárbara Rey ha dejado claro que no tiene miedo de alzar la voz cada vez que escuche lo que considera una mentira o una tergiversación sobre su vida. Con su intervención en directo, ha demostrado que está dispuesta a defender su verdad y que no permitirá que otros hablen en su nombre.

Si esta postura se mantiene, podría significar un cambio radical en la forma en que se aborda la vida privada de Bárbara en los medios. Tradicionalmente, la vedette ha sido objeto de numerosas especulaciones sin ofrecer muchas respuestas directas. Ahora, al dejar claro que está dispuesta a intervenir públicamente para desmentir lo que considere inexacto, quienes hablen de su vida deberán tener más cuidado.