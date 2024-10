Antonio Tejado, ex de Chayo Mohedano, reacciona a los rumores sobre su estado médico

Antonio Tejado, expareja de ChayoMohedano, vuelve a ser el centro de atención. En medio de su delicada situación legal, las especulaciones sobre su estado médico no han tardado en aparecer. Recientemente, se reveló que el sobrino de María del Monte estaría enfrentando serios problemas de salud, aunque su reacción ante estos rumores ha sido llamativa.

El pasado mes de mayo, Antonio Tejado quedó en libertad provisional. Desde entonces, debe acudir al juzgado de Sevilla cada quince días para firmar ante el juez. Esta obligación forma parte de las medidas cautelares impuestas tras ser acusado de estar involucrado en el robo a la casa de su tía, la conocida cantante María del Monte.

A pesar de la presión mediática y los rumores sobre su bienestar, Antonio ha mantenido una postura de total silencio. Hoy, durante una de sus visitas al juzgado, Tejado ha evitado cualquier comentario sobre su estado de salud. Esto ha desconcertado a quienes esperaban alguna declaración por su parte.

La reacción de Antonio Tejado al preguntarle sobre su estado de salud

El impacto mediático que Antonio Tejado ha vivido tras su salida de prisión ha sido considerable. Según informes recientes, no solo enfrenta dificultades legales, sino también de salud.

En EspejoPúblico, Anabel Gil reveló que Antonio estaría atravesando un momento muy complicado a nivel personal. "Está acudiendo a terapia porque le han diagnosticado varias patologías", señaló Gil en el espacio televisivo.

La situación de Antonio Tejado no ha pasado desapercibida. En los últimos meses, ha intentado llevar una vida más tranquila, alejado de Sevilla. Sin embargo, la presión de los medios y las obligaciones judiciales han afectado su estabilidad emocional.

Incluso, según las declaraciones de Anabel, Antonio sufre tanto tras cumplir con sus obligaciones legales que ha llegado a vomitar al llegar a casa. Una muestra clara de cómo la situación le está afectando profundamente.

El regreso de Antonio a los juzgados ha sido muy esperado por los medios. La atención estaba puesta en cómo respondería ante los rumores de su delicado estado de salud. Sin embargo, su estrategia ha sido otra.

Antonio Tejado optó por guardar silencio absoluto, pero no pasó desapercibido el mensaje en su camiseta. "Vivo para mí y no respondo ante nadie", decía la frase en inglés estampada en la camiseta de Antonio Tejado. Unas palabras con las que parece enviar una señal clara de que no está dispuesto a dejarse llevar por lo que otros piensen de él.

Este gesto puede interpretarse como una muestra de resistencia ante la presión que ha tenido que soportar en los últimos meses. El ex de Chayo Mohedano ha preferido no hacer comentarios, pero su elección de ropa ha hablado por él.

El silencio de Antonio Tejado ante los rumores sobre su estado de salud ha dejado muchas preguntas sin responder. ¿Es cierto que está acudiendo a terapia? ¿Realmente sufre de varias patologías? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Antonio parece decidido a vivir su vida bajo sus propios términos, sin responder a nadie.

Lo que está claro es que su situación legal y personal seguirá siendo un tema recurrente en la prensa. A pesar de su deseo de llevar una vida más tranquila, su historia sigue generando interés. Antonio Tejado, una figura siempre en el ojo del huracán, aún tiene mucho que enfrentar en los próximos meses.