Antonio Montero se lleva un golpe que dolerá a Marisa Martín-Blázquez: 'El dinero...'

Antonio Montero, conocido colaborador del programa ¡De Viernes!, ha protagonizado un momento tenso en pleno directo que está dando mucho que hablar. En esta ocasión, no ha sido noticia por sus habituales opiniones sobre temas de actualidad, sino por un ataque personal lanzado por Maite Galdeano. Ataque que se ha referido directamente a su relación con Marisa Martín-Blázquez, su exmujer y compañera de profesión, con la que ha vivido altibajos.

El comentario de la invitada ha sido tan contundente que ha generado revuelo, no solo en plató, sino también en redes sociales. Y es que muchos internautas tienen claro que a la periodista le habrá dolido escuchar esas palabras.

Antonio Montero recibe el golpe más inesperado sobre su relación con Marisa Martín-Blázquez

El incidente citado ocurrió cuando Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, visitaba el programa. La navarra se sintió atacada y juzgada por Antonio Montero sobre los problemas familiares que ella enfrenta con sus hijos. Por eso, conocida por no quedarse callada, decidió no solo defenderse, sino atacar donde más duele.

Su dardo fue directo al corazón del colaborador. Y es que optó por arremeter contra su vida personal y su relación con Marisa Martín-Blázquez. Un tema delicado, pues han vivido alguna que otra crisis y han estado distanciados, como él ha contado en televisión.

Maite, en lugar de limitarse a defender su postura, decidió contraatacar utilizando una estrategia poco esperada: atacar la vida sentimental de Montero. Así, le dijo: “A mí también me da pena tu vida, que estés con Marisa, uno en cada planta. Todo por la pasta, por el dinero y por el patrimonio”.

La mención de Galdeano tocó una fibra sensible en Antonio, ya que el comentario implicaba que su relación con Marisa estaba motivada por razones económicas. Algo que seguramente ha dolido tanto al fotógrafo como a la propia señalada. De ahí que él se quedó en shock.

La reacción del plató ante el comentario de la invitada contra Antonio Montero

Inmediatamente después del ataque verbal de la invitada, los presentadores del programa, Beatriz Archidona y Santi Acosta, intervinieron para calmar las aguas. Ambos intentaron frenar la situación, advirtiendo a Galdeano de que el programa no estaba para hablar de la vida privada de los colaboradores. Sin embargo, ella no se detuvo ahí y continuó su arremetida.

Añadió: “Me permito la licencia de decírtelo, porque lo has verbalizado en el reality donde tú y yo estuvimos. Es triste. Pero luego a mí me criticáis por la pasta”.

De este modo, hizo referencia a la participación de ambos en un concurso, donde se tocaron temas relacionados con la vida personal de los concursantes. Ella intentó justificar sus palabras asegurando que el colaborador ya había hablado de su vida en televisión, pero esto no suavizó su comentario.

Antonio Montero, conocido por su temple y capacidad de mantener la calma en situaciones difíciles, se mostró claramente afectado por el ataque. Aunque intentó mantener el tipo, la tensión en el plató era palpable. Y es que dicho revés reabre especulaciones y pone al famoso matrimonio nuevamente en cuestionamiento público.

Es inevitable preguntarse cómo este comentario afectará no solo a Antonio Montero, sino también a Marisa Martín-Blázquez, quien, aunque no estaba presente en el plató, seguramente se habrá enterado del incidente. La insinuación de que el motivo de su relación podría estar vinculado al dinero y el patrimonio es algo que podría causar malestar, no solo a nivel personal, sino también profesional.