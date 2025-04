Antonio David Flores intenta acabar con María Patiño soltando un escandaloso bombazo

Antonio David Flores ha vuelto a la carga contra María Patiño. En su canal de YouTube, el exguardia civil se fijaba en el reciente tuit de la periodista en el que asegura que le ha ganado en los tribunales. Una afirmación que el andaluz pone en entredicho al sostener que la presentadora de televisión, una vez más, no dice la verdad.

El malagueño definía a gallega como mentirosa, un calificativo que ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo del directo que compartía con sus seguidores. Además, recordaba el interés que, según él, Patiño tiene en destruirle desde hace años.

Antonio David aclaraba que la periodista falta a la verdad al decir públicamente que ha ganado definitivamente. "Miente de nuevo a la gente que la sigue", volvía a repetir.

Antonio David Flores acusa a María Patiño de "mentirosa" tras leer su último tuit

Una victoria que no es tal. Flores explicaba que el juez no ha condenado a Patiño porque esta reconoció que mintió cuando dijo que Antonio David pegó unos carteles en los que aparecía señalado como maltratador.

Por otra parte, el ex de Rocío Carrasco, quien acusa a la comunicadora de insultarle y mofarse de él, deja claro que al reconocer su mentira no se la puede condenar. "La información que dio es completamente falsa", advertía para después confirmar que Patiño reconoció que "no hubo intención".

Para el que fuera colaborador de Telecinco, María Patiño no tiene credibilidad alguna como profesional de la información. Es más, debería haber contrastado la noticia, pero no lo hizo por dejadez, hecho que demuestra la mala praxis de la gallega.

"Como ella confiesa haber metido y declaró su intención de no hacer daño, por eso no hay delito. Pero no ha ganado nada y sigue mintiendo", volvía a repetir Antonio David.

A continuación, el exguardia civil destapaba la razón por la que María Patiño reconoció que había mentido. Según él, tenía miedo de "ser condenada penalmente y de pagar los 120.000 euros que le embargaron", afirmaba rotundo.

Queda claro que Antonio David no está en absoluto de acuerdo con el contenido del tuit de María Patiño. Lejos de quedarse ahí, el andaluz cuestionaba después la labor de los medios de comunicación que no ahondaron más allá de las palabras de la conocida periodista gallega.

Antonio David Flores acusa a María Patiño de no tener credibilidad alguna

Según él, ningún medio ha matizado las palabras de la comunicadora ni ha dejado claro que en realidad no ha ganado nada en los tribunales.

Antes de finalizar, Flores lanzaba una advertencia. El que fuera yerno de Rocío Jurado adelantaba que se reuniría con sus abogados. Con ellos tendrá que valorar ahora si poner una demanda por la vía civil o interponer un recurso e ir al Tribunal Supremo.

"Yo sí creo en la justicia", sentenciaba el padre de Rocío Flores. Unas palabras tras las que valoró también la celeridad con la que se había dictado la sentencia.