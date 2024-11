Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros, lo cuenta todo: ‘A mí me encantaría…’

Anita Matamoros, la hija de Kiko Matamoros, ha sorprendido a todos con sus revelaciones en la fiesta de Navidad de la marca GHD. Durante el evento, rodeada de celebridades e influencers, Anita no dudó en hablar de su relación con Johnny Garso. Las confesiones de la influencer han despertado interés en redes, donde ha compartido cómo es su vida actual y sus sueños para el futuro.

La influencer llegó radiante al evento, destacando entre una lista de invitados famosos como María Pombo, Dulceida y Laura Escanes. Con su estilo desenfadado y carismático, Anita se mostró encantada de hablar sobre su relación con Johnny Garso, el cantante con quien mantiene una historia de amor desde hace ocho meses. La joven pareja parece estar más enamorada que nunca, y Anita ha dejado claro que tiene muchas ilusiones en esta relación.

Anita Matamoros lo cuenta todo sobre su relación con su pareja, Johnny Garso

Anita Matamoros confesó sentirse "muy navideña" y emocionada por las fiestas, que celebrará al lado de Johnny. Para Nochebuena, la joven viajará con su familia, pero pasará la Nochevieja en Madrid junto a su pareja, algo que ambos consideran muy especial. "No nos gusta separarnos, nos hace ilusión empezar el año juntos", reveló Anita con entusiasmo.

Esta relación ha sido uno de los aspectos que más ha destacado de su 2024. La joven aseguró que su balance del año ha sido "evidentemente superbién" gracias al amor que comparte con el cantante de punk-rock. Anita no dudó en resaltar que están "superenamorados, y apasionados, y felices y soportables", expresando entre risas el gran momento que vive junto a Johnny.

Aunque aún no viven juntos, Anita comentó que pasan mucho tiempo en casa del otro, donde han encontrado un equilibrio perfecto. Ella destaca lo fácil que es llevarse bien con Johnny, ya que él es "una persona superfácil" con la que comparte las tareas del hogar. "Él cocina, yo limpio, nos dividimos las tareas y muy bien, muy bien", detalló la influencer.

Anita Matamoros desvela sus planes de boda

La relación de Anita y Johnny ha crecido tanto que la idea del matrimonio ha surgido entre ellos. "Ojalá. A mí me encantaría casarme. Lo que pasa que yo sé que todavía no y a lo mejor pasan unos años y tal", confesó Anita.

La hija de Kiko Matamoros aclaró que no tiene prisa y que preferiría esperar algunos años antes de dar el paso. Eso sí, tiene claro que su boda no sería convencional, sino una celebración "atípica total".

"No quiero una boda normal y corriente porque para mí no somos personas normales y corrientes y nuestra relación tampoco lo es", declaró Anita. Con estas palabras, la joven deja ver lo importante que es para ella que cada detalle esté cargado de originalidad y autenticidad.

Anita Matamoros revela su postura sobre la maternidad

Si bien la idea de una boda parece entusiasmar a Anita, la maternidad es un tema que prefiere posponer. A diferencia de sus compañeras de profesión como Dulceida o Marta Riumbau, quienes ya han formado su familia, Anita aún se siente demasiado joven para convertirse en madre. "Bueno, la boda tengo ganas, de ser madre todavía no. Poco a poco, ¿no?", afirmó la influencer.

"No soy muy joven para casarme, pero, sin embargo, sí siento que todavía soy muy joven para ser madre. Al final eso sí que te cambia la vida de verdad, para mí, más que una boda", añadió la hija de Kiko Matamoros.

Anita fue sincera al expresar sus sentimientos sobre la maternidad y, aunque es "niñera" con los pequeños de su entorno, aún no se siente preparada para ese rol en su vida. "A los niños de fuera no sé si les encajo del todo. No hay una conexión fluida, pero a los niños que tengo alrededor de mi familia y tal, les amo", concluyó.

Para Anita, el compromiso de ser madre representa una transformación que requiere tiempo y madurez, algo que aún no está dispuesta a asumir. La joven está disfrutando plenamente de su vida y de su relación con Johnny, sin prisa por dar el siguiente paso.

Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros, ha hablado claro sobre su relación con Johnny Garso. La influencer se ha pronunciado sobre sus planes de boda, dejando claro que el matrimonio sí está en su horizonte, aunque no de inmediato. La influencer ha demostrado que está en un gran momento personal y profesional, disfrutando de cada etapa de su vida.