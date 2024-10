Amelia Bono tiene un gesto que podría emocionar a Manuel Martos: ‘Mi amor’

Amelia Bono ha tenido un detalle con el que podría emocionar a su expareja, Manuel Martos. “Felicidades, mi amor”, escribía con motivo del octavo cumpleaños de uno de los cuatro hijos que tuvo con Martos. En la instantánea, Amelia sale tumbada junto al pequeño disfrutando de un bonito día de verano.

La foto podría emocionar a Manuel, porque representa el profundo amor que Amelia siente por su hijo. Una bonita estampa entre madre e hijo en el que es el primer cumpleaños del pequeño desde que sus padres se divorciaron definitivamente.

Amelia Bono y el detalle que emocionará a Manuel Martos

Hace ya ocho meses que Amelia Bono y Manuel Martos confirmaron la separación definitiva del matrimonio. Tras darse una segunda oportunidad, finalmente no han podido superar los obstáculos que les llevaron a distanciarse. Desde entonces, han procurado mantener una relación sana y cordial por el bien de sus cuatro hijos.

Precisamente una foto junto a Jaime, el menor de ellos, podría emocionar a Martos. Con motivo del octavo cumpleaños del benjamín de la familia, Amelia quiso tener un precioso gesto con él. “Felicidades, mi amor”, publicaba en sus stories con una tierna imagen de la influencer en blanco y negro tumbada junto a Jaime.

Este detalle podría emocionar a Manuel, porque deja patente el gran amor y dedicación que Amelia siente por el pequeño. A decir verdad, la hija de José Bono siente predilección por cada uno de los cuatro vástagos que tuvo con el productor musical. Ellos representan su motor en la vida y suele compartir en las redes bonitos momentos en familia.

El último de ellos tuvo lugar ayer, domingo 27 de octubre, por el cumpleaños del más pequeño, Amelia organizó una fiesta con toda la familia donde Jaime disfrutó de todos ellos. De quien no pudo disfrutar fue de su padre.

A diferencia del año 2021, en esta ocasión Amelia no ha etiquetado en ninguna instantánea a su exmarido. Por lo que parece que Martos no ha podido estar presente en el octavo cumpleaños de su hijo pequeño. Una ausencia que llama la atención, ya que ambos siempre han defendido la buena relación que mantienen.

Amelia Bono y su actual relación con Manuel Martos

“Manu y yo tenemos una relación maravillosa, todo fenomenal como siempre”, manifestó Amelia hace un mes. Con estas palabras, la influencer ponía punto y final a los rumores que apuntaban a una posible reconciliación con Manuel.

La hija de Pepe Bono defiende que la relación con su exmarido es excelente, pero que existen cuestiones que les impiden estar juntos. De todas formas, estas diferencias no afectan a la relación que tienen con sus cuatro hijos. “Su padre es un padrazo y también me ayuda muchísimo, hacemos un equipo maravilloso”, aseguró sobre Manuel.

No obstante, resulta llamativo que en el octavo cumpleaños de Jaime no haya habido rastro del productor musical. En 2021, cuando se separaron por primera vez, Amelia etiquetó a su entonces expareja en una de las fotos que compartió de la celebración. Aunque no hubo una imagen de ellos, con esta mención dio a entender que se encontraban juntos festejando el cumpleaños de su hijo pequeño.

Sin embargo, ahora, el nombre de Manuel no aparece en ninguna instantánea, por lo que se desconoce si ha estado presente o no. Lo que es evidente es que la influencer lo considera parte fundamental de su vida y no sería de extrañar que estuviera invitado.

Sin duda, lo reseñable de esta historia es la plena dedicación que Amelia tiene con sus pequeños. Para ella existe un vínculo familiar muy fuerte que se puede observar en sus redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida cotidiana. La última imagen junto a Jaime es una prueba de ello y demuestra la importancia que le da al tiempo en familia.