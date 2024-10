Amaia Montero toma una sorprendente decisión tras el último gesto de Leire Martínez

La reciente salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha dejado a los seguidores del grupo en shock. Ahora Leire Martínez ha concedido una polémica entrevista en la que confiesa lo que realmente piensa sobre sus compañeros del grupo. Amaia Montero ha tomado una sorprendente decisión tras el último gesto de Leire Martínez: ha sacado una nueva canción.

Con esta nueva división, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre un posible reencuentro entre la banda y Amaia Montero, vocalista original. Sin embargo, Leire reaccionó a estos rumores previamente, dejando en claro que su salida no tenía relación con Amaia. Además, no se han anunciado conciertos ni nuevas colaboraciones.

Desde que se conoció la noticia, los fans han intentado entender las razones que llevaron a Leire a abandonar La Oreja de Van Gogh. En las últimas semanas, la propia Leire ha comenzado a compartir algunos detalles sobre sus sentimientos. Ha elegido abrirse en una entrevista íntima para el programa Me quedo conmigo de Mtmad guiada por la psicóloga Andrea Vicente.

El último gesto de Leire Martínez: concederá una polémica entrevista

Este miércoles, 30 de octubre, se lanzará la entrevista completa en la plataforma Mitele. Sin embargo, en un avance, se puede ver a Leire hablando de su salida del grupo y de sus luchas personales.

En sus propias palabras, Leire revela que “me cuesta poner límites y eso tiene mucho que ver con dejar que invadan mi ser”. Admite que permitió “que no se me tratara tan bien como se me tenía que tratar” y añade, decidida, “a nadie le vamos a entregar ese poder de tratarnos como quieran”.

A lo largo de la entrevista, Leire profundiza en los retos que enfrentó desde su niñez, un periodo que describe como complejo. También comparte sus dudas y el dolor que sintió en aquellos momentos en los que necesitaba un cambio.

“La gente de mi alrededor me decía que no podía continuar ahí”, recuerda. Luego añade cómo esa presión la llevaba a cuestionarse: “¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué no me veis?”. En otro momento del programa, confiesa haber sentido que “no han sabido quererme”, aludiendo a sus años en la banda.

Amaia Montero toma una sorprendente decisión tras el último gesto de Leire Martínez

Este paso de Leire hacia su vulnerabilidad, haciendo pública una entrevista tan personal, ha generado distintas reacciones entre los fans. Sin embargo, el impacto no ha sido solo para los seguidores. Tras la publicación del adelanto de la entrevista, Amaia Montero, quien ha estado alejada de los escenarios por un tiempo, ha tomado una decisión inesperada.

Amaia ha decidido lanzar un nuevo sencillo, el primero en años, titulado “Tormenta Perfecta”. Esta canción representa su regreso a la música y parece llegar en un momento preciso. Algunos consideran que es una respuesta al gesto de Leire, opacando con su lanzamiento la entrevista íntima de Leire.

La decisión de Amaia de volver a la escena musical ha generado una nueva ola de expectativas entre los seguidores. Por ahora, el público permanece atento, esperando el lanzamiento de Tormenta Perfecta y la entrevista completa de Leire en Me quedo conmigo. Todo indica que este es solo el comienzo de una nueva etapa para ambas cantantes, en la que los fans se mantienen expectantes sobre qué ocurrirá en un futuro inmediato.