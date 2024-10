La reacción de Belén Esteban al conocer el problema al que se enfrenta María Pombo

En el programa Ni que fuéramos se ha desatado una conversación intensa sobre un intento de estafa que ha sufrido la influencer María Pombo. El tema ha generado una ola de reacciones, especialmente la de Belén Esteban, quien ha mostrado su apoyo incondicional a la joven. Belén ha reaccionado al conocer el problema al que se enfrenta María Pombo: ha sido víctima de un intento de estafa, porque la colaboradora también lo ha sido.

En el programa se ha compartido un video donde María Pombo relata su experiencia. "No sabéis lo que me pasó ayer, caí casi en una estafa y me roban mi número de cuenta", cuenta María con visible preocupación. La influencer detalla que todo comenzó mientras dormía a sus hijos, cuando recibió un mensaje supuestamente de la Dirección General de Tráfico (DGT).

"Estoy esperando a que me llegue una multa", explica María. Pensando que se trataba de una infracción legítima, decidió pagarla. "Pongo mi número de tarjeta, mi número de seguridad, mi fecha de caducidad y le doy a pagar".

"Sin embargo, algo no le cuadró. Al ver el cargo de 47,75 euros, María empezó a sospechar. Digo: ‘qué raro’", confiesa la influencer.

"Rápidamente me di cuenta y llamé al banco", explica María. El rápido actuar de María evitó lo que pudo haber sido un fraude financiero, pero la situación generó un gran susto.

María, a parte de que no quiere que le quiten su dinero, tampoco quería que se enterara su pareja, Pablo Castellano. Y es que el joven, según ha confesado María Pombo, en más de una ocasión le ha advertido sobre estos intentos de estafa.

Durante el programa, Belén Esteban no tardó en reaccionar al problema al que se enfrenta María Pombo y mostró su apoyo y empatía hacia Pombo. "Lo que dice María es verdad, yo tengo nueve mensajes, iguales", confesó Belén. La presentadora explicó que ha recibido comunicaciones similares, lo cual aumentó su sospecha, especialmente porque ella misma no conduce ni tiene multas pendientes.

Belén respaldó completamente a la influencer, manifestando indignación hacia los estafadores. Aunque María Pombo asegura que, afortunadamente, la situación no pasó a mayores, también admite que el miedo que sintió fue muy real.

La presentadora no ocultó su enfado y denunció públicamente a quienes están detrás de estas tácticas fraudulentas. Belén ha defendido a María Pombo y ha querido alertar a otros sobre este tipo de estafas.