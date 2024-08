Alba Carrillo se venga de Ana Rosa Quintana desvelando su secreto mejor guardado

Alba Carrillo ha vuelto a ser el centro de atención tras su reciente aparición en el pódcast de Nagore Robles, La casa de mi vecina. En esta ocasión, Carrillo acudió para hablar de su nuevo libro titulado Lista para la vida, al presentarlo recordó un error laboral de Ana Rosa. Todo ocurrió cuando Alba confesó: "Claro que lo he escrito yo", haciendo alusión al libro de Quintana que no fue escrito por ella.

Alba Carrillo asegura que ella ha escrito su libro, a diferencia de Ana Rosa Quintana

Durante la entrevista, Nagore Robles, conocida por su estilo directo y sin filtros, no dudó en preguntarle a Alba si realmente había sido ella quien escribió el libro que estaba presentando. "¿Este lo has escrito tú, no?", preguntó Robles con una mezcla de humor y curiosidad.

La respuesta de Alba no se hizo esperar y soltó: “Hombre, claro hija, a ver si te crees que soy Ana Rosa”. La respuesta, aunque cargada de humor, no pasó desapercibida, pues hacía alusión a un episodio del pasado de la veterana presentadora Ana Rosa Quintana.

La referencia de Alba Carrillo trae a la memoria un controvertido suceso que marcó la carrera de Ana Rosa a principios de los años 2000. En aquel entonces, Quintana publicó la novela Sabor a hiel, que prometía ser un gran éxito literario.

Sin embargo, el libro fue rápidamente retirado de las librerías tras descubrirse que contenía numerosos párrafos plagiados de la novela Mujeres de ojos grandes de la escritora mexicana Ángeles Mastretta. El escándalo sacudió el panorama mediático español, y Ana Rosa Quintana se defendió atribuyendo el plagio a un ayudante que, según ella, había sido el encargado de escribir partes del libro. A pesar de sus explicaciones, el incidente dejó una mancha en su carrera que, a día de hoy, sigue siendo recordada.

Alba confiesa que su libro no es una autobiografía, aunque está inspirado en su vida

El comentario de Alba Carrillo puso sobre la mesa este episodio oscuro del pasado de Quintana. Además, sirvió como un recordatorio de la transparencia con la que Carrillo enfrenta su vida y carrera. En la misma conversación, la exmodelo aprovechó para hablar en profundidad sobre su nuevo libro, Lista para la vida.

Una obra que, según ella misma, no es autobiográfica, aunque sí está inspirada en sus experiencias personales. “Cuento todo, de las cosas que me han ido pasando con humor y las uso de excusa para reflexionar”, explicó Carrillo. Alba confesó que muchas de las anécdotas y reflexiones plasmadas en el libro están basadas en momentos reales que ha vivido y superado.

Por su parte, Ana Rosa Quintana no ha respondido al comentario de Carrillo. Y es probable que decida no hacerlo, siguiendo con la profesionalidad que la ha caracterizado a lo largo de su extensa carrera en televisión.